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Ушел из жизни режиссер «Великого Сантини» Льюис Джон Карлино
По инф. Российской газеты   
25 Июня 2020 г.
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Американский режиссер и сценарист, номинант «Оскара» Льюис Джон Карлино умер в возрасте 88 лет.

Умер режиссер «Великого Сантини» Льюис Джон Карлино

Льюис Джон Карлино родился 1 января 1932 года в Нью-Йорке. Карьеру начал в шестидесятые на ТВ — сериалом «Шоссе 66» и телефильмами.

Среди сценарных работ — номинированные на «Золотую пальмовую ветвь» «Вторые» Джона Франкхаймера, взявшая «Золотой глобус» драма «Лис», «Братство» с Кирком Дугласом, «Механик» с Бронсоном и «Безумный Джо» с Питером Бойлом.

Режиссерский дебют — взявший две номинации на «Золотой глобус» триллер 1976 года «Моряк, который потерял милость моря». В 1979-м Карлино снял свой самый известный фильм — драму с Робертом Дюваллем «Великий Сантини», выдвинутую на «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана», в 1983-м — комедийную мелодраму с Жаклин Биссет и Робом Лоу «Класс».

Сам Карлино претендовал на «оскаровскую» статуэтку в 1978-м за драму «Я никогда не обещала вам розового сада» — в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

По инф. rosbalt.ru

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