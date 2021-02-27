Юрий Соломин выписался из больницы, в которой лечился от коронавируса

Жительница Пекина через суд добилась от мужа компенсации за работу по дому и уход за детьми. Женщина потребовала оплатить домашний труд после того, как мужчина подал на развод. (Удивительный случай, которой сложно представить в любой европейской стране. Но кто знает, что будет в будущем. Может быть и жительницы других стран смогут требовать компенсацию за работу по дому. - прим. МГ.)