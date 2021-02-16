Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом

У известного актера и режиссера театра и кино Юрия Соломина выявили коронавирус.

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Худрука Малого театра госпитализировали в Москве, сообщила СМИ директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, артист пока чувствует себя хорошо.

Уточняется, что 85-летний народный артист СССР заразился COVID-19 несколько дней назад. Другие подробности его состояния пока не приводятся.

Соломин с 1988 года является художественным руководителем Малого театра, также преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, проводит мастер-классы с иностранными студентами в Америке, Японии, Южной Корее. Известен по ролям в таких кинокартинах, как «Блокада», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь» и др.

По инф. rosbalt.ru

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