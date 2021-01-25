Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов

Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в соцсети.

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Удаляются и клипы Юрия Шатунова. Как рассказал Разин, он не один раз предупреждал певца о таком повороте событий, но Шатунов наотрез отказывался заключать новую сделку. Продюсер призвал «Юру как можно быстрее обратиться к правообладателям, как это сделали мы с Андреем Гуровым, заключить с ними договор и спокойно использовать произведения группы».

Разин полагает, что суды артист проигрывает из-за слабости его команды. «Искренне жалко Юру», - закончил он пост.

Напомним, что Арбитражный суд в ноябре отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.

По инф. argumenti.ru

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