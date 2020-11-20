Юрий Шатунов остался без популярных хитов. Что теперь петь будет?..

Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам адвоката Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, на постановление апелляционного суда обязательно будет подана кассационная жалоба.

В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому ответчик – индивидуальный предприниматель Руслан Филатов – передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику – «Честной музыке». Компания, в свою очередь, запретила Шатунову исполнять более 20 песен «Ласкового мая».

При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с Сергеем Кузнецовым – автором этих песен.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...