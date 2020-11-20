Юрий Шатунов остался без популярных хитов. Что теперь петь будет?..

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
По словам адвоката Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, на постановление апелляционного суда обязательно будет подана кассационная жалоба.
В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому ответчик – индивидуальный предприниматель Руслан Филатов – передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику – «Честной музыке». Компания, в свою очередь, запретила Шатунову исполнять более 20 песен «Ласкового мая».
При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с Сергеем Кузнецовым – автором этих песен.
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
В Челябинске на 83-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, основатель историко-археологического культурного заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович, сообщили в Челябинском госуниверситете.
Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.
19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.
Убийство редкого «призрачного» белого лося в Канаде шокировало жителей северной общины Онтарио и побудило представителей коренных народов предложить награду любому, кто может помочь официальным лицам задержать подозреваемых в браконьерстве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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