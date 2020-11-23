Умерла звезда «Дикой розы» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских «мыльных опер» — скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».

О смерти артистки с выражением соболезнований ее близким сообщает Twitter Ассоциация актеров Мексики.

Причина смерти в некрологе не указана, но, согласно национальным СМИ, в последние годы женщина сражалась с раком легких.

Моралес дебютировала на экранах в 1979-м в мелодраме «Богатые тоже плачут» в образе Джорджины, сыграв роли главным образом второго плана в пятнадцати проектах: Мириам в «Дикой розе», «Умереть, чтобы жить», «Отец-одиночка», «Между жизнью и смертью», «Когда-нибудь у нас будут крылья», «Что с нами происходит?»

Малени более 45 лет была замужем за актером Отто Сирго, также снимавшимся в «Богатых» и «Розе». У пары трое сыновей.

13 июля от новой коронавирусной инфекции умер мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо, также известный по «Дикой розе», а перед тем умер Рохелио Гера, сыгравший Луиса Альберто, главную мужскую роль в «Богатые тоже плачут».

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