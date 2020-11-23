ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Умерла звезда «Дикой розы» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес
По инф. Российской газеты   
23 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских «мыльных опер» —  скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».

Умерла звезда «Дикой розы» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

О смерти артистки с выражением соболезнований ее близким сообщает Twitter Ассоциация актеров Мексики.

Причина смерти в некрологе не указана, но, согласно национальным СМИ, в последние годы женщина сражалась с раком легких.

Моралес дебютировала на экранах в 1979-м в мелодраме «Богатые тоже плачут» в образе Джорджины, сыграв роли главным образом второго плана в пятнадцати проектах: Мириам в «Дикой розе», «Умереть, чтобы жить», «Отец-одиночка», «Между жизнью и смертью», «Когда-нибудь у нас будут крылья», «Что с нами происходит?»

Малени более 45 лет была замужем за актером Отто Сирго, также снимавшимся в «Богатых» и «Розе». У пары трое сыновей.

13 июля от новой коронавирусной инфекции умер мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо, также известный по «Дикой розе», а перед тем умер Рохелио Гера, сыгравший Луиса Альберто, главную мужскую роль в «Богатые тоже плачут».

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 