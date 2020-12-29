Умерла петербурженка, пережившая два крушения «Невского экспресса»

В Петербурге скончалась Наталья Новикова — единственный человек, который пережил сразу два крушения поезда «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах. Об этом в соцсетях сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.

«О ней писали и снимали сюжеты СМИ в 2007 и — особенно — в 2009 годах, ведь Наталья Новикова была единственным человеком, который побывал в обеих авариях „Невского экспресса“, причем во второй раз Наташа ехала как раз в том вагоне, где было больше всего жертв», — написала Намсараева.

Она рассказала, что после первого крушения Наталья не отказалась от пользования поездами и спустя два года снова попала в аварию, вновь вызванную атакой террористов. На этот раз молодая женщина пострадала сильнее, получив тяжелые раны. Оставшиеся шрамы на руке и ноге Наталья покрыла татуировкой, которая часто удивляла окружающих, не подозревающих, что скрывается под ней. Причиной смерти Натальи названа продолжительная болезнь.

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Напомним, в 2007 году в Новгородской области потерпел крушение поезд «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Причиной ЧП стало взрывное устройство, заложенное на рельсах железной дороги. Тогда в аварии пострадали 60 человек. В 2009 году в Тверской области сошли с рельсов три последних вагона «Невского экспресса». Погибли 28 человек, были ранены 130. Следствие установило, что к обоим инцидентам причастна бандитская группа чеченского боевика Доку Умарова, который позднее был ликвидирован российскими спецслужбами.

По инф. rosbalt.ru

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