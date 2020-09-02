Умерла актриса Ирина Печерникова из «Доживем до понедельника»

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась в возрасте 74 лет. До юбилея она не дожила один день.

Печальную новость сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.

«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — приводит ТАСС слова Давыдовой.

Печерникова работала в «Ленкоме», Театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом.

В кино исполнила свыше 20 ролей. В том числе — в фильмах «Щит и меч», «Любовь к трём апельсинам», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». Наиболее известна главной ролью в картине «Доживём до понедельника».

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