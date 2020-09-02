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Умерла актриса Ирина Печерникова из «Доживем до понедельника»
По инф. Российской газеты   
02 Сентября 2020 г.
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Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась в возрасте 74 лет. До юбилея она не дожила один день.

Умерла актриса Ирина Печерникова из «Доживем до понедельника»

Печальную новость сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.

«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — приводит ТАСС слова Давыдовой.

Печерникова работала в «Ленкоме», Театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом.

В кино исполнила свыше 20 ролей. В том числе — в фильмах «Щит и меч», «Любовь к трём апельсинам», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». Наиболее известна главной ролью в картине «Доживём до понедельника».

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