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Умер ведущий «Кинопанорамы», сценарист Даль Орлов
Олег Усков, Российская газета   
25 Февраля 2021 г.
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Сценарист, драматург, писатель, публицист и телеведущий Даль Орлов скончался 24 февраля на 87-м году жизни в Москве.

Умер ведущий «Кинопанорамы», сценарист Даль Орлов

Некролог заслуженного деятеля искусств РСФСР опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. Без указания причин смерти.

Даль Константинович Орлов родился 10 февраля 1935 года на Дальнем Востоке. В 1957-м окончил филологический факультет МГУ и вошел в редакцию газеты «Труд», где вскоре занял должность заведующего отделом литературы и искусства.

В 1969–1972 годах — заместитель главного редактора журнала «Искусство кино», в 1972-1978-х — главный редактор Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР. Член коллегии Госкино СССР, человек, «вершивший судьбы наших классиков — Элема Климова, Василия Шукшина, других великих режиссеров».

В 1978–1986 годах Даль — главный редактор журнала «Советский экран», в 1980-1986-х — ведущий телепередачи «Кинопанорама», по очереди с Эльдаром Рязановым.

Автор сценариев к документальным и игровым лентам «Быстрее собственной тени» с Фатюшиным и Цыплаковой, «Репортаж из бездны», «Мы были счастливы», к «Лидеру» Бориса Дурова, соавтор сценария советского-кубинского байопика «Капабланка».

По инф. rosbalt.ru

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