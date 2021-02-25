Умер ведущий «Кинопанорамы», сценарист Даль Орлов

Сценарист, драматург, писатель, публицист и телеведущий Даль Орлов скончался 24 февраля на 87-м году жизни в Москве.

Некролог заслуженного деятеля искусств РСФСР опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. Без указания причин смерти.

Даль Константинович Орлов родился 10 февраля 1935 года на Дальнем Востоке. В 1957-м окончил филологический факультет МГУ и вошел в редакцию газеты «Труд», где вскоре занял должность заведующего отделом литературы и искусства.

В 1969–1972 годах — заместитель главного редактора журнала «Искусство кино», в 1972-1978-х — главный редактор Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР. Член коллегии Госкино СССР, человек, «вершивший судьбы наших классиков — Элема Климова, Василия Шукшина, других великих режиссеров».

В 1978–1986 годах Даль — главный редактор журнала «Советский экран», в 1980-1986-х — ведущий телепередачи «Кинопанорама», по очереди с Эльдаром Рязановым.

Автор сценариев к документальным и игровым лентам «Быстрее собственной тени» с Фатюшиным и Цыплаковой, «Репортаж из бездны», «Мы были счастливы», к «Лидеру» Бориса Дурова, соавтор сценария советского-кубинского байопика «Капабланка».

По инф. rosbalt.ru

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