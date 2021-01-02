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Василий Лановой и Ирина Купченко попали в больницу с коронавирусом
|По инф. rosbalt.ru
|02 Января 2021 г.
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Актер Василий Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко, госпитализированы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
У Ланового наблюдается температура 37,5-37,8 и кашель, а поскольку ему уже 86 лет, было решено наблюдать за его состояние в условиях больницы. Его жена переносит болезнь в бессимптомной форме и надеется, что ее скоро отправят домой.
В спектакли с участием артистов внесут изменения.
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