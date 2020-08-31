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Умер создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров
По инф. polit.ru   
31 Августа 2020 г.
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Умер сооснователь первой в СССР анимационной студии «Пилот» и художественный руководитель проектов «Смешарики» Анатолий Прохоров. Ему было 72 года.

Умер основатель студии «Пилот» и худрук «Смешариков» Анатолий Прохоров

Информацию подтвердил мультипликатор Константин Бронзит.

«Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель», — написал Бронзит в фейсбук.

Контекст:

Прохоров участвовал в создании первой анимационной студии СССР «Пилот». Он также был сооснователем студии «Петербург», которая выпустила «Смешариков».

В 2008 году за участие в создании «Смешариков» Прохоров получил госпремию РФ.

«Смешарики» — наверняка один из любимых мультсериалов ваших внуков, да и многим взрослым он придется по душе, ведь его герои рассказывают о самых разных явлениях жизни и философствуют на самые что ни на есть взрослые темы.

Polit.ru

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