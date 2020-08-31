Умер создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров

Умер сооснователь первой в СССР анимационной студии «Пилот» и художественный руководитель проектов «Смешарики» Анатолий Прохоров. Ему было 72 года.

Информацию подтвердил мультипликатор Константин Бронзит.

«Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель», — написал Бронзит в фейсбук.

Контекст:

Прохоров участвовал в создании первой анимационной студии СССР «Пилот». Он также был сооснователем студии «Петербург», которая выпустила «Смешариков».

В 2008 году за участие в создании «Смешариков» Прохоров получил госпремию РФ.

«Смешарики» — наверняка один из любимых мультсериалов ваших внуков, да и многим взрослым он придется по душе, ведь его герои рассказывают о самых разных явлениях жизни и философствуют на самые что ни на есть взрослые темы.

Polit.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...