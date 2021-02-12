Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер в возрасте 79 лет в своем доме в городе Тампа, штат Флорида. Об этом сообщили представители артиста в его официальной группе в фейсбуке.

В сообщении говорится, что музыкант умер 9 февраля от редкой формы рака, который диагностировали недавно. Семья Кориа не объявляла о мемориальных мероприятиях.

В публикации на фейсбуке опубликовано последнее сообщение Кориа для поклонников и коллег: «Я хочу поблагодарить всех тех, кто на мое«Моя миссия всегда состояла в том, чтобы приносить радость творчества повсюду, где я мог, и делать это со всеми теми артистами, которыми я так восхищаюсь — в этом было богатство моей жизни», — добавил Чик Кориа.

Чик Кориа — один из самых ярких фортепианных исполнителей второй половины XX века и пионер джаз-фьюжна. Он играл в жанрах от авангарда до детских песен. Выступал в бэнде Майлза Дэвиса, сотрудничал с Херби Хэнкоком, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Джоном Маклафлином.

В 1972 году Кориа основал собственный коллектив Return To Forever. Он выпустил последнюю запись Plays в сентябре 2020 года.

За свою карьеру Чик Кориа записал более 80 альбомов и получил 23 премии «Грэмми».м пути помогал поддерживать яркий огонь музыки. У меня есть надежда, что те, у кого есть предрасположенность к исполнению, сочинению, выступлениям или чему-то подобному, будут делать это. Если не для себя, то для всех нас. Дело не только в том, что миру нужно больше артистов, но и в том, что это просто весело».

Polit.ru

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