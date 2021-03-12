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Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс
По инф. polit.ru   
12 Марта 2021 г.
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Умер изобретатель аудиокассеты, голландский инженер Лу Оттенс. Ему было 94 года.

Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

Дочь Оттенса рассказала, что он умер в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов. Это произошло 6 марта, но общественности стало известно только сейчас.

Впервые Лу Оттенс занялся записью музыки, когда в 1960 году работал руководителем отдела разработки продукции в голландской технологической компании Philips. Он разработал аналоговый формат записи на магнитную ленту для записи и воспроизведения и представил первую компактную кассетную ленту в 1963 году на ярмарке электроники Берлинского радио. Это изобретение мгновенно стало популярным и произвело революцию в потреблении музыки, сделав ее более доступной.

В 1979 году Оттенс снова произвел прорыв в музыке, когда помог Philips разработать долговечную версию компакт-диска; с момента их выпуска в 1982 году было продано более 200 млрд компакт-дисков. Оттенс вышел на пенсию в 1986 году.

Polit.ru

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