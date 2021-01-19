Умер «главный Дед Мороз Новосибирска» актер Григорий Шустер

Новосибирский актер театра «Красный факел» Григорий Шустер умер в 80 лет.

Его называли «главным Дедом Морозом Новосибирска», сообщает пресс-служба театра.

Григорий Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году и пришел работать в Новосибирский ТЮЗ (ныне «Глобус»), где заслужил негласные титулы «самого детского актера города» и «главного Деда Мороза Новосибирска». На сцену «Красного факела» он был приглашен в 1990 году и с тех пор был его артистом.

Кроме театра, актер работал в театральных студиях города, а также в Новосибирской государственной консерватории. Шустер выступал в качестве автора сценариев и режиссера новогодних интермедий театра, принимал участие в культурных мероприятиях города.

«Артист исключительного дарования, в своем творчестве он стирал границы жанров и побеждал стереотипы, присущие любому амплуа. Его работы всегда отличали мягкий юмор и удивительное сочетание подробного сценического существования с неповторимой, почти детской легкостью игры», — говорится в сообщении театра. Как отметили в учреждении, Шустер обладал живой фантазией и воображением, мог наделять яркими и запоминающимися чертами даже небольшие роли.

В 2013 году Григорий Шустер получил премию «Парадиз» в номинации «Лучший дуэт» за свою роль Василия Базарова в спектакле «Отцы и дети». В 2018-м он получил почетную премию «За честь и достоинство» V Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит».

По инф. portal-kultura.ru

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