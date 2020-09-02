Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

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1 сентября на 82-м году жизни умер бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Он занимал пост омбудсмена с 1998 по 2004 год и был первым человеком на этой должности, занявшим ее в соответствии с федеральным конституционным законом.
Об этом в Instagram сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — отметила Москалькова.
Олег Миронов родился в 1936 году в Пятигорске, в 1963 году закончил Саратовский юридический институт. До 1993 года он преподавал в Саратове, в юридическом институте и Высшей партийной школе. В 1993 и 1995 он дважды избирался в Государственную думу.
Миронов был членом КПРФ и с 1995 года входил в центральный комитет партии. В 1998 году Госдума тайным голосованием назначила его на пост уполномоченного по правам человека в России. До него этот пост с 1994 по 1995 год занимал Сергей Ковалев, однако тогда должность омбудсмена еще не была регламентирована федеральным конституционным законом. В 1995 году Госдума отменила решение о назначении Ковалева, и пост несколько лет оставался вакантным.
В 2002 году по решению Генеральной ассамблеи Европейского института омбудсмена Миронов стал первым из правозащитников государств бывшего СССР членом совета директоров Европейского института омбудсмена.
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