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В столице в возрасте 68 лет скончался Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший множество ярких ролей на театральных подмостках и вплоть до последнего времени активно снимавшийся в кино. Одна из самых любимых зрителем его работ - это полковник Чусов из сериала "Ликвидация"
«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл всё. Кто из старшего поколения не помнит его „Дикаря“?» — написал на своих страницах в соседях уральский драматург Николай Коляда.
Уроженец Запорожья Лахин вместе с родителями перебрался в Екатеринбург (тогда еще — Свердловск), где окончил в 1978 году театральное училище и до 1989-го играл в академическом театре драмы.
С 1989 по 1996-й была артистом Театра на Покровке, потом играл в «Сатариконе». Все это время Лахин снимался в кино, в том числе в знаковых фильмах последних лет, среди которых полнометражные «Антикиллер», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Молодежка», детективный сериал «Ликвидация», а также «Вечный зов».
«Очень жалко! Талантливый актер и просто хороший человек!», — пишут знакомые с творчеством Юрия Николаевича в комментариях к посту художественного руководителя «Коляда-театра».
- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
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Умер актер Юрий Лахин из «Ликвидации» и «Молодежки»
В столице в возрасте 68 лет скончался Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший множество ярких ролей на театральных подмостках и вплоть до последнего времени активно снимавшийся в кино. Одна из самых любимых зрителем его работ - это полковник Чусов из сериала "Ликвидация"
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