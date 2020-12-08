Умер актер и режиссер Александр Гордон

Советский, российский режиссер, сценарист и актер, писатель, соратник Андрея Тарковского Александр Гордон, умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщается 7 декабря на сайте Союза кинематографистов России.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано в некрологе.

Гордон родился 26 декабря 1931 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960-м. В 1964–1970 годах работал на киностудии «Молдова-фильм», где поставил ленты «Последняя ночь в раю», «Сергей Лазо» (1967), «Кража» (1970).

Далее работал на «Мосфильме» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа фильмов Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Снял несколько сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль». Совместно с Тарковским — фильмы «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет», появившись в них как актер, ленты «Сцены из семейной жизни», «Двойной обгон».

Автор книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».

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