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Учителям, врачам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию

По инф. polit.ru   
10 Марта 2021 г.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет возможности учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям для досрочного выхода на пенсию.

Учителям, врачам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию

Теперь в стаже работы, который дает право на досрочную пенсию, будут учитывать периоды учебы и курсы повышения квалификации.

«Особенно он [новый порядок] будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — говорится в сообщении кабмина.

Раньше в их стаже засчитывали только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу.

Главное условие для того, чтобы засчитали периоды в стаж, — сохранение за работником места и зарплаты. Работодатели при этом должны отчислять за сотрудников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Документ опубликуют позже, уточнили в правительстве.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в марте сообщил, что новое повышение пенсионного возраста в России запланировано на 2022 год. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с опровержением. По его словам, «на повестке нет этой темы, ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе».

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