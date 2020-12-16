ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии
По инф. Российской газеты   
16 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Президент России Владимир Путин считает возможным подумать о специальном страховании здоровья учителей во время пандемии.

Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии

В понедельник глава государства выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума «Единой России», посвященного добровольческой работе.

Представители Алтайского края рассказали, что в регионе все школы работают очно и для учителей решено ввести специальные страховки. Они предложили подумать о распространении этой практики на всю страну.

«Вопрос актуальный, понятный, у нас около 40 тысяч школ, из них более 70% работают в нормальном режиме, в остальных — частично онлайн и небольшое количество в онлайн-режиме, — отметил Владимир Путин. — Конечно, когда люди находятся в коллективе, риски получить коронавирусную инфекцию возрастают».

И хотя работа в школе и в «красной зоне» больницы сильно отличается по степени опасности, надо «подумать и над, может быть, особыми видами страховки», сказал президент. «Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно, что нужно делать — это вакцинировать педагогов, причем и в школе, и в высшей школе», — считает Владимир Путин.

  • Президент напомнил, что педагоги входят в число тех, кто будет вакцинирован в первую очередь, и что препарат «Спутник V» уже отправляется в регионы для начала масштабной прививочной кампании.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 