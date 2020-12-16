|
Президент России Владимир Путин считает возможным подумать о специальном страховании здоровья учителей во время пандемии.
В понедельник глава государства выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума «Единой России», посвященного добровольческой работе.
Представители Алтайского края рассказали, что в регионе все школы работают очно и для учителей решено ввести специальные страховки. Они предложили подумать о распространении этой практики на всю страну.
«Вопрос актуальный, понятный, у нас около 40 тысяч школ, из них более 70% работают в нормальном режиме, в остальных — частично онлайн и небольшое количество в онлайн-режиме, — отметил Владимир Путин. — Конечно, когда люди находятся в коллективе, риски получить коронавирусную инфекцию возрастают».
И хотя работа в школе и в «красной зоне» больницы сильно отличается по степени опасности, надо «подумать и над, может быть, особыми видами страховки», сказал президент. «Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно, что нужно делать — это вакцинировать педагогов, причем и в школе, и в высшей школе», — считает Владимир Путин.
- Президент напомнил, что педагоги входят в число тех, кто будет вакцинирован в первую очередь, и что препарат «Спутник V» уже отправляется в регионы для начала масштабной прививочной кампании.
- Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии
Президент России Владимир Путин считает возможным подумать о специальном страховании здоровья учителей во время пандемии.
-
Каждый пятый российский пенсионер не против стать блогером
Почти 20% российских пенсионеров не против того, чтобы стать блогерами. Им есть, чем поделиться с подписчиками, они готовы рассказывать о себе, своих буднях и путешествиях, а также давать дельные советы, вспоминать молодость и рассуждать о здоровье.
-
Депутат Оксана Пушкина назвала катастрофой ограничение прав россиянок на аборты
Депутат Госдумы, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности.
-
Политолог озвучил тревожный прогноз для россиян на 2021 год
Граждан России ожидает тяжелый во всех смыслах 2021 год, который вполне можно будет назвать годом постепенно деградации и затухания. Поэтому все надежды на то, что 2020 год с его многочисленными испытаниями останется позади и наступит период восстановления, тщетны. Такое тревожное мнение озвучил российский политолог Георгий Федоров.
-
Филипп Киркоров уволил «легендарную» домработницу
Филипп Киркоров уволил свою домработницу Люсю. Как рассказала Людмила Дороднова, много лет работавшая в семье короля российской эстрады, Киркоров сказал ей уезжать со всеми вещами домой в свою квартиру в Марьино.
-
Инициативу о выплатах в 10 тысяч опекунам престарелых назвали дискриминационной
В Счетной палате считают законопроект о ежемесячных выплатах опекунам по уходу за нетрудоспособными людьми социально несправедливым.
-
Жители Ленобласти обеспокоены застройкой Финского залива
Жители Лебяженского поселения Ленобласти сняли видеообращение к Владимиру Путину на предстоящую пресс-конференцию. Об этом в соцсетях сообщили сами активисты, недовольные застройкой Финского залива.
-
При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек
В селе Ишбудлино в Башкирии ночью 15 декабря произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.
-
В Москве тяжесть пневмонии определят по анализу крови. Прогресс!
В Москве создали нейронную сеть для определения состояния легких пациентов по его анализу крови, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.
-
В России глобальное потепление идет «впереди планеты всей»
В 2019 году россиян настолько шокировали различные погодные аномалии, что в стране начались разговоры о применении климатического оружия. Жителей средней полосы эти странности тоже не обошли стороной. Вообще, по утверждениям ученых, климат Центральной России за последние пятьдесят лет претерпел значительные изменения.
-
В погоне за классикой: продолжаем слушать биение сердца культурного Интернета
Сегодня мы вновь окунёмся в классическую музыку вместе с культурным Интернетом. Вас ждут Шопен, Бетховен, Моцарт и многие другие мастера, чьи произведения исполнят их коллеги из нашей современности.
-
Скамейка из переработанных одноразовых бахил — фантастика? И вовсе нет!
В Калининграде установили первую в регионе скамейку из переработанных одноразовых бахил. На ее изготовление ушло 10 килограммов медицинских защитных чехлов для обуви.
-
Путин рассказал о смысле жизни
Радость от помощи другим — один из важнейших стимулов для самореализации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума «Единой России».
-
Женская обувь: советы по выбору
Выбор удобной и практичной обуви – это извечная проблема каждого из нас. Чаще всего с этим вопросом сталкиваются женщины, ведь выбранная ими модель должна соответствовать ряду критериев: времени года, удобству в процессе носки, новомодным тенденциям, выгодной ценовой категории. Несмотря на то, что современный рынок переполнен различными вариантами женской обуви от эконом до премиум сегмента, зачастую бывает очень сложно сделать выбор по заданным параметрам.
-
Сергей Шакуров второй раз попал в больницу из-за коронавируса
Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве. По информации СМИ, 78-летнего артиста положили в больницу с диагнозом COVID-19.
-
Петербургские ученые работают над продуктами, которые помогут победить рак
Исследователи из НМИЦ имени Петрова в Петербурге начали разработку продуктов с добавками из биологически активных веществ, которые смогут осуществлять профилактику онкологических заболеваний.
-
В Новосибирске осудили горе-проктолога. Диагнозы из воздуха брал!
В Новосибирске суд признал бывшую заведующую колопроктологического отделения районной больницы виновной в служебном подлоге и мошенничестве.
-
В Москве проводили в последний путь Валентина Гафта
Советского, российского актера, режиссера, писателя и поэта Валентина Иосифовича Гафта, скончавшегося 12 декабря в возрасте 85 лет, проводили в последний путь аплодисментами.
-
Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу
Получить средство реабилитации по месту нахождения граждане с инвалидностью смогут на шестой рабочий день после подачи заявления.
-
Воск – актуальная косметика для разных видов мебели
Косметика бывает не только у людей, свои уходовые средства есть и у мебели. Ведь с годами так привлекательные одно время столы, стенки, комоды, шкафы и другие представители обстановки квартир (офисов, иных помещений) могут утратить прекрасный первоначальный внешний вид. Например, существует такое средство, как воск для мебели. Это средство может помочь избавить мебель от разных сколов, царапин и трещин, которые иногда появляются в процессе эксплуатации. Средство вполне доступное по деньгам, купить воск для мебели можно в торговых центрах, где есть отделы с такой специальной косметикой, также можно заказать через интернет-магазины.