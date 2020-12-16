Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии

Президент России Владимир Путин считает возможным подумать о специальном страховании здоровья учителей во время пандемии.

В понедельник глава государства выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума «Единой России», посвященного добровольческой работе.

Представители Алтайского края рассказали, что в регионе все школы работают очно и для учителей решено ввести специальные страховки. Они предложили подумать о распространении этой практики на всю страну.

«Вопрос актуальный, понятный, у нас около 40 тысяч школ, из них более 70% работают в нормальном режиме, в остальных — частично онлайн и небольшое количество в онлайн-режиме, — отметил Владимир Путин. — Конечно, когда люди находятся в коллективе, риски получить коронавирусную инфекцию возрастают».

И хотя работа в школе и в «красной зоне» больницы сильно отличается по степени опасности, надо «подумать и над, может быть, особыми видами страховки», сказал президент. «Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно, что нужно делать — это вакцинировать педагогов, причем и в школе, и в высшей школе», — считает Владимир Путин.

Президент напомнил, что педагоги входят в число тех, кто будет вакцинирован в первую очередь, и что препарат «Спутник V» уже отправляется в регионы для начала масштабной прививочной кампании.

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