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Убийцу учительницы из Воронежа поймали
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Полиция задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве 47-летней учительницы математики в Воронеже. Им оказался 31-летний уроженец Луганска.

Убийцу учительницы из Воронежа поймали

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, ранее ему заочно предъявили обвинения, он был объявлен в розыск. Преступником оказался 31-летний мужчина.

Как писал портал «Вести Воронеж», это уроженец Луганска, который работал грузчиком, доставщиком в пивных точках, периодически сбегал в Россию. По данным СМИ, в начале января полиция якобы нашла его в луганской квартире-притоне. Портал пишет, что он постоянно пил и был замечен в употреблении наркотиков. Предположительно, у него была судимость за воровство или мошенничество.

Напомним, учительницу математики из Воронежа зверски зарезали вечером 2 февраля — неизвестный не менее 13 раз ударил женщину ножом. Преступник забрал сумку и телефон погибшей.

  • Сводка происшествий на нашем портале для пожилых  - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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