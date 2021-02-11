Убийцу учительницы из Воронежа поймали

Полиция задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве 47-летней учительницы математики в Воронеже. Им оказался 31-летний уроженец Луганска.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, ранее ему заочно предъявили обвинения, он был объявлен в розыск. Преступником оказался 31-летний мужчина.

Как писал портал «Вести Воронеж», это уроженец Луганска, который работал грузчиком, доставщиком в пивных точках, периодически сбегал в Россию. По данным СМИ, в начале января полиция якобы нашла его в луганской квартире-притоне. Портал пишет, что он постоянно пил и был замечен в употреблении наркотиков. Предположительно, у него была судимость за воровство или мошенничество.

Напомним, учительницу математики из Воронежа зверски зарезали вечером 2 февраля — неизвестный не менее 13 раз ударил женщину ножом. Преступник забрал сумку и телефон погибшей.

Сводка происшествий на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...