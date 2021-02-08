Трагедия в Воронеже: на улице зарезали учительницу

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В Воронеже завели уголовное дело после того, как 2 февраля на улице неизвестный убил 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую.
Это случилось около 19:30 рядом с одним из кафе на Московском проспекте. Неизвестный напал с ножом женщину. Он ударил ее по голове, в область шеи и грудной клетки. От ран учительница умерла на месте преступления.
Дело расследуют по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз, изъяли записи с камер наблюдения. Сейчас устанавливают личность напавшего.
По предварительной информации, у женщины похитили сумку с деньгами, золотой браслет и мобильный телефон, уточнили в областной прокуратуре. Там заявили, что контролируют ход расследования.
Замдиректора по учебно-воспитательной работе школы, где работала учительница, рассказала «КП-Воронеж» подробности трагедии. По ее словам, в момент нападения Тушинская разговаривала по телефону с коллегой — учительницей физики. Женщина сообщила, что на нее напали. После этого связь оборвалась.
Глава Воронежа Вадим Кстенин выразил свои соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что учительница много лет добросовестно трудилась в сфере образования.
«В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом. Мы все потрясены произошедшим и уверены, что злодеяние не останется безнаказанным», — привела слова Кстенина пресс-служба мэрии.
Депутат Воронежской областной думы Виктор Буздалин рассказал Daily Storm, что Тушинская работала в школе вместе с его женой. По его словам, убийство вызвало большой резонанс в городе. Депутат отметил, что в будущем власти и администрация школы могут увековечить память педагога.
Наталья Тушинская в 1996 году получила диплом Воронежского государственного педагогического университета. Математику она преподавала с 2004 года.С 2010-го она работала в школе № 1 в военном городке.
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