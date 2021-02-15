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Убийца воронежской учительницы «наследил» и в Луганске: со стариками расправился!

По инф. rosbalt.ru   
15 Февраля 2021 г.
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Убивший воронежскую учительницу математики мужчина может быть причастен к другим страшным преступлениям. В его доме нашли вещи, которые были похищены из дома убитых пожилых супругов из Луганска.

Ограбил и сжег стариков: убийца воронежской учительницы «наследил» в Луганске

СМИ сообщает, что подозреваемый и два его сообщника ограбили, убили пожилых супругов, после чего подожгли их дом и скрылись на территории Воронежа.

Отмечается, что все трое участников преступной группы задержаны.

Напомним, убийство 47-летней учительницы произошло 2 февраля. Женщина возвращалась домой с работы. На нее было совершено нападение, она получила не менее восьми ударов ножом в голову, шею и грудь, и скончалась на месте. Преступник похитил ее телефон и сумку с деньгами. Полицейские задержали убийцу. Им оказался 31-летний уроженец Луганска. Суд отправил его под стражу до 2 апреля. Расследование продолжается.

  • Сводка происшествий на нашем портале для пожилых  - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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