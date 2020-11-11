Три провинции Таиланда пострадали от наводнения

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в центральной и северо-восточной части Таиланда. Пострадали более 15 тысяч домов, сотни людей остались без крова, подтоплены автомобильные дороги регионального значения.

Сообщается, что в общей сложности пострадали более 15 тысяч домов, сотни людей остались без крова, подтоплены автомобильные дороги регионального значения.

Власти провинций Накхонратчасима, Супханбури и Чумпхон пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия.

Метеорологи прогнозируют, что опасность новых наводнений продолжает оставаться высокой в связи с продолжающимися ливнями. Избавиться от воды удастся не ранее середины следующей недели.

Ущерб, нанесенный экономике королевства, подсчитывается. Его размер может превысить миллиард долларов.

Напомним, природные катаклизмы остаются одной из главных угроз для нормальной жизни людей - а иной раз приводят к нешуточным разрушениям и жертвам. На будущее ученые дают и вовсе неутешительные прогнозы: к 2050 году природные катаклизмы могут происходить ежегодно.

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