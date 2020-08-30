Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
США первыми отправят на Луну женщину-астронавта, уверен американский лидер Дональд Трамп.
Он также пообещал, что американцы поднимут свой флаг на Марсе и начнут «новую эру лидерства США в космосе».
Напомним, в апреле Трамп подписал указ о праве Штатов на добычу ресурсов в космосе, включая Луну. Он также призвал конгресс выделить средства на программу пилотируемых полетов на Луну и Марс. Москва сочла этот указ «агрессивным и неприемлемым».
Что тут скажешь, США строят очень амбициозные планы. Не так давно США впервые за девять лет отправили людей на МКС на космическом корабле Crew Dragon. А спустя некоторое время стало известно о подписании Дональдом Трампом указа о праве американцев на ресурсы Луны. После этого ученые NASA подробно рассказали о своих планах по освоению космоса. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы США по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан. А теперь вот новые планы - о женщине-астронавте на Луне. В России, между тем, задумались о разработке новой программы по исследованию Венеры и запуске на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата.
У Елизаветы Боуз-Лайон было несколько прозвищ, но чаще всего её называли «улыбчивой герцогиней». Урождённая аристократка из Шотландии сумела пережить две мировые войны и всю свою долгую жизнь оставаться главным источником добра в королевской семье.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс выпустили на волю двадцать выращенных в неволе птиц, принадлежащих к исчезающему виду — бородавчатому медососу. Следя за их перемещениями, ученые смогли обнаружить дикую популяцию бородавчатых медососов там, где их не встречали двадцать лет.
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В Омске заболевшую COVID-19 женщину-ветерана труда похоронили без присутствия родных, не сообщив им о смерти родственницы. (Возмутительная история. Родные не смогли проститься с близким человеком из-за безалаберности сотрудников больницы. - прим. МГ.)
Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.
В Венгрии этим летом во время археологических раскопок удалось найти глиняную женскую фигурку эпохи неолит. Ее назвали «Эгерсегская Венера» и она станет главным экспонатом организованной музеем онлайн-выставки Музея региона Гёчей.
Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
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