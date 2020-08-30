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Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе
По инф. rosbalt.ru   
30 Августа 2020 г.
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США первыми отправят на Луну женщину-астронавта, уверен американский лидер Дональд Трамп.

Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе

Он также пообещал, что американцы поднимут свой флаг на Марсе и начнут «новую эру лидерства США в космосе».

Напомним, в апреле Трамп подписал указ о праве Штатов на добычу ресурсов в космосе, включая Луну. Он также призвал конгресс выделить средства на программу пилотируемых полетов на Луну и Марс. Москва сочла этот указ «агрессивным и неприемлемым».

Что тут скажешь, США строят очень амбициозные планы. Не так давно США впервые за девять лет отправили людей на МКС на космическом корабле Crew Dragon. А спустя некоторое время стало известно о подписании Дональдом Трампом указа о праве американцев на ресурсы Луны. После этого ученые NASA подробно рассказали о своих планах по освоению космоса. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы США по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан. А теперь вот новые планы - о женщине-астронавте на Луне. В России, между тем, задумались о разработке новой программы по исследованию Венеры и запуске на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата.

По инф. rosbalt.ru

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