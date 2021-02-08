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В Воронеже парень выпал из окна прямо на коляску с младенцем. Погибли оба

По инф. "Российской газеты"   
08 Февраля 2021 г.
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В Воронеже мужчина выпал из окна высотки и упал на коляску с пятимесячным младенцем. В результате трагедии оба погибли. (Всего лишь несколько секунд - и исход был бы другим, ведь нужно было пройти вперед по дороге буквально два метра, и падающий мужчина не задел бы коляску. Неужели такая вот судьба была у малыша?.. - прим. МГ.)

Жуткий случай: парень выпал из окна прямо на коляску с младенцем

Вызов к месту происшествия в экстренные службы поступил в 17 часов из микрорайона Шилово. На место происшествия выехала скорая помощь. Медики попытались спасти ребенка, однако по пути в больницу он умер.

В прокуратуре области отметили, что выпавшим из окна мужчиной оказался 20-летний студент Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

- Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в СК по региону.

В тот же вечер следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, допросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ и прокуратурой Советского района.

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