Трагедия в подмосковном детсаду: убили воспитательницу!

Убийство воспитательницы детского сада совершено в подмосковном Воскресенске на глазах у детей.

Тело женщины нашли в минувший в понедельник, 31 августа, в детском саду на улице Чапаева. Вооруженный ножом пьяный 53-летний мужчина перелез через забор и проник в детский сад через черный ход.

В помещении младшей группы он напал с ножом на няню, свою жену. От полученных ранений женщина погибла на месте. Убийцу уже задержали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, семейный конфликт рассматривается в качестве основной версии убийства женщины ее мужем. По его словам, всего сейчас рассматриваются несколько версий.

Оперативники считают, что муж мог решиться на убийство жены из-за алкогольной зависимости, а также семейных проблем.

Погибшая в начале августа 2020 года подала на развод. Коллеги няни характеризуют ее исключительно как «прекрасную» женщину, приветливую и добрую.

Подозреваемого ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Он уже арестован. На допросе у следователя мужчина признался, что зарезал жену на почве ревности.

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По инф. rosbalt.ru

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