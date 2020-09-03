Трагедия в подмосковном детсаду: убили воспитательницу!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Убийство воспитательницы детского сада совершено в подмосковном Воскресенске на глазах у детей.
Тело женщины нашли в минувший в понедельник, 31 августа, в детском саду на улице Чапаева. Вооруженный ножом пьяный 53-летний мужчина перелез через забор и проник в детский сад через черный ход.
В помещении младшей группы он напал с ножом на няню, свою жену. От полученных ранений женщина погибла на месте. Убийцу уже задержали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, семейный конфликт рассматривается в качестве основной версии убийства женщины ее мужем. По его словам, всего сейчас рассматриваются несколько версий.
Оперативники считают, что муж мог решиться на убийство жены из-за алкогольной зависимости, а также семейных проблем.
Погибшая в начале августа 2020 года подала на развод. Коллеги няни характеризуют ее исключительно как «прекрасную» женщину, приветливую и добрую.
Подозреваемого ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Он уже арестован. На допросе у следователя мужчина признался, что зарезал жену на почве ревности.
Минздрав Челябинской области и органы Следственного комитета ведут проверки обстоятельств смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, несмотря на то, что он ежегодно проходил флюорографию.
Премьера сериала «В созвездии стрельца» состоялась на Первом канале. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Реакция зрителей на кино была неоднозначной. И чтобы составить собственное мнение фильме, если вдруг сериал не довелось посмотреть, после показа ленты на ТВ ее можно посмотреть онлайн.
Два боевых топора XV века были найдены в почве на поле между селами Грюнвальд, Стембарк, Лодвигово и Ульново на северо-востоке Польши, где в 1410 году состоялась знаменитая Грюнвальдская битва — одно из крупнейших сражений средневековой Европы.
Как известно, язык не только отражает наше мышление, но и направляет его, настраивает на что-то – или против кого-то. О языковой составляющей российской политики рассказывает доктор филологических наук Максим Кронгауз, руководитель Центра социолингвистики при Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
1 сентября на 82-м году жизни умер бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Он занимал пост омбудсмена с 1998 по 2004 год и был первым человеком на этой должности, занявшим ее в соответствии с федеральным конституционным законом.
Пермский краевой суд признал виновным в реабилитации нацизма 19-летнего жителя Перми, который отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию генерала Андрея Власова для трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».
Местность, на которой расположена Одесса, имеет древнюю и интересную историю. В окрестностях города обнаружены следы жизни человека каменного века. В 1 тысячелетии до н. э. северо-западное Причерноморье населяли киммерийцы, скифы и сарматы. Наряду с кочевниками здесь также обитали оседлые племена, являющиеся предками славян.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.