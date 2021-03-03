Только посмотрите: в Коми подъезды дома превратились в ледяные пещеры

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
В городе Вуктыл жители уже несколько недель страдают от критических перебоев с отоплением и подачей горячей воды. В результате подъезды жилых домов выглядят как ледяные пещеры со сталактитами, а в квартирах можно лепить снеговиков.
Еще 19 февраля Госсовет Республики Коми отправил в региональную прокуратуру обращения жителей Вуктыла, и ведомство в итоге разбирается в ситуации.
Из-за проблем с отоплением и горячей водой жители пытаются обогреваться, включая конфорки на газовых плитах, но в условиях сильных морозов это не дает эффекта. Депутат Екатерина Дьячкова сообщила, что Вуктыл находится в критической ситуации уже несколько недель, а местные чиновники все жалобы граждан игнорируют. Так же поступают в управляющих компаниях и в единой диспетчерской службе.
В Вуктыле всего одна котельная, которая отапливает весь город с 16 тыс. жителей, она принадлежит ООО «Аквасервис».
«Я ходил в котельную с комиссией в прошлом году. Они ее убили полностью, ни рубля не вложили. Работает один котел из трех, кто принимал подготовку к зиме — непонятно. Это единственная котельная в городе, и из-за ее слабой работы сейчас нормально отапливается только полгорода. Куда смотрела республика? Куда смотрел глава? Нет даже аварийного котла, а это вообще запрещено законом. У нас отдаленный район, и если что-то случится, то помощь придет очень нескоро. Если последний котел остановится, люди могут совсем замерзнуть», — рассказал депутат городского совета Вуктыла Идрис Таибов.
По ночам температура в Вуктыле часто опускается ниже минус 40 градусов. Год назад котельную осматривала комиссия, в которой были представители администрации района и правительства республики. По мнению Идриса Таибова, в городе давно пора объявить режим ЧС, но этого не делают, потому что боятся серьезного резонанса в СМИ
Таибов считает, что у компании «Аквасервис» есть все возможности для модернизации — в Коми один из самых высоких тарифов за коммунальные услуги по стране. Кроме того, компания регулярно получает крупные госзаказы.
Между тем директор «Аквасервиса» Борис Жажкевич заявляет, что батареи в здании администрации горячие, и он не знает, почему тепло не доходит до других домов. Он возложил ответственность за ситуацию на управляющие компании. «Это моя вина, что в их доме холодно?» — спросил Жажкевич. Отвечая на претензии депутатов, он признал, что компания не может сейчас обеспечить нужных показателей, и объяснил, что деньги на ремонт есть, но заняться им смогут только летом, после окончания отопительного сезона.
«Наш город гремел на всю страну, мы — город газовиков, и нас так низко опустили. Газ выкачали и забыли про нас! Бросили! Выкинули!» — возмутился житель Вуктыла Максим Шарапов.
Конечно же, другим словом, кроме как "бардак", это назвать нельзя. Коммунальщики и власти совершенно не думают о людях. Как велась подготовка к зиме - непонятно. И что это за люди, спрашивается, сидят на местах, за что они получают деньги?..
Другие новости из Сыктывкара и республики Коми - по ссылке.
В городе Вуктыл жители уже несколько недель страдают от критических перебоев с отоплением и подачей горячей воды. В результате подъезды жилых домов выглядят как ледяные пещеры со сталактитами, а в квартирах можно лепить снеговиков.
Власти завели разговоры о пятидневной рабочей неделе для школьников, Минпросвещения вдвое сокращает число специальностей в колледжах, старшеклассники отказываются от ОБЖ, а ЕГЭ пройдет по расписанию — главные новости в сфере образования на первую пятидневку марта.
У многих из нас есть определенный талисман, который защищает своего владельца от всевозможных неудач. Вот и звёзды находят для себя разные безделушки, в которых, по их мнению, скрывается немалая мистическая сила.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)
Российские научные сотрудники отреагировали на публичные скандалы вокруг своих зарплат. Открытое письмо Путину опубликовал доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-испытательного центра «Гипроцемент-Наука» Иосиф Абрамсон.
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева объяснила глубинную причину протестных акций, которые прокатились зимой по всей России. По ее мнению, у людей накопилось недовольство, и оно вызвано рядом факторов.
Старшая дочь Бориса Немцова Жаннна на днях пообещала, что журналисты вскоре представят новые данные об убийстве ее отца. И вот «Медиазона» опубликовала собственную хронологию звонков и поездок группы, причастной к убийству политика Бориса Немцова.
Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
Каждый город России может вызвать свои ассоциации. Например, Санкт-Петербург навевает мысли о дворцах и бандитах, Иваново – о невестах. Что приходит на ум, когда слышишь про Одессу или Ростов – тоже много всего замечательного. Например, Одесса – город-герой, большой морской порт, неповторимый юмор, своеобразный говор. Ростов – прекрасный утопающий в зелени город, здесь мягкий климат, благодатная земля и величественная река Дон. Но при этом также вспоминается еще, что Ростов-папа, а Одесса-мама. Истории неизвестно, кто из уголовной среды первым так эти города остроумно назвал. Но блатное выражение практически сразу прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.
От новинок культуры к новинкам литературы! Портал для пожилых «Мои года» познакомит вас с самыми свежими книжными историями – сегодня таких три штуки. Три совершенно разных издания, рассказывающих о познавательных сторонах нашего мира: Джилл Дэвис раскроет тайны деревьев, Дэниел Шектер поведает о главных проблемах нашей памяти, а Ульрике Мозер вспомнит историю туберкулёза – одной из самых страшных болезней прошлого и настоящего.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.