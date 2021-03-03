Только посмотрите: в Коми подъезды дома превратились в ледяные пещеры

В городе Вуктыл жители уже несколько недель страдают от критических перебоев с отоплением и подачей горячей воды. В результате подъезды жилых домов выглядят как ледяные пещеры со сталактитами, а в квартирах можно лепить снеговиков.

Еще 19 февраля Госсовет Республики Коми отправил в региональную прокуратуру обращения жителей Вуктыла, и ведомство в итоге разбирается в ситуации.

Из-за проблем с отоплением и горячей водой жители пытаются обогреваться, включая конфорки на газовых плитах, но в условиях сильных морозов это не дает эффекта. Депутат Екатерина Дьячкова сообщила, что Вуктыл находится в критической ситуации уже несколько недель, а местные чиновники все жалобы граждан игнорируют. Так же поступают в управляющих компаниях и в единой диспетчерской службе.

В Вуктыле всего одна котельная, которая отапливает весь город с 16 тыс. жителей, она принадлежит ООО «Аквасервис».

«Я ходил в котельную с комиссией в прошлом году. Они ее убили полностью, ни рубля не вложили. Работает один котел из трех, кто принимал подготовку к зиме — непонятно. Это единственная котельная в городе, и из-за ее слабой работы сейчас нормально отапливается только полгорода. Куда смотрела республика? Куда смотрел глава? Нет даже аварийного котла, а это вообще запрещено законом. У нас отдаленный район, и если что-то случится, то помощь придет очень нескоро. Если последний котел остановится, люди могут совсем замерзнуть», — рассказал депутат городского совета Вуктыла Идрис Таибов.

По ночам температура в Вуктыле часто опускается ниже минус 40 градусов. Год назад котельную осматривала комиссия, в которой были представители администрации района и правительства республики. По мнению Идриса Таибова, в городе давно пора объявить режим ЧС, но этого не делают, потому что боятся серьезного резонанса в СМИ

Таибов считает, что у компании «Аквасервис» есть все возможности для модернизации — в Коми один из самых высоких тарифов за коммунальные услуги по стране. Кроме того, компания регулярно получает крупные госзаказы.

Между тем директор «Аквасервиса» Борис Жажкевич заявляет, что батареи в здании администрации горячие, и он не знает, почему тепло не доходит до других домов. Он возложил ответственность за ситуацию на управляющие компании. «Это моя вина, что в их доме холодно?» — спросил Жажкевич. Отвечая на претензии депутатов, он признал, что компания не может сейчас обеспечить нужных показателей, и объяснил, что деньги на ремонт есть, но заняться им смогут только летом, после окончания отопительного сезона.

«Наш город гремел на всю страну, мы — город газовиков, и нас так низко опустили. Газ выкачали и забыли про нас! Бросили! Выкинули!» — возмутился житель Вуктыла Максим Шарапов.

Конечно же, другим словом, кроме как "бардак", это назвать нельзя. Коммунальщики и власти совершенно не думают о людях. Как велась подготовка к зиме - непонятно. И что это за люди, спрашивается, сидят на местах, за что они получают деньги?..

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По инф. rosbalt.ru

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