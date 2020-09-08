Террорист получил 40 пожизненных сроков за новогодний теракт в Стамбуле

Суд в Турции вынес приговор узбеку Абдулгадиру Машарипову за страшный теракт в Стамбуле 1 января 2017 года, одной из жертв которого стала россиянка.

Террорист получил 40 пожизненных сроков плюс более 1300 лет тюрьмы, сказано в сообщении Anadolu.

В новогоднюю ночь вооруженный автоматом выходец из Узбекистана ворвался в ночной клуб Reina. Застрелив охранника, он убил 38 человек и ранил почти 70. Подозреваемого задержали спустя две недели. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

Проблема терроризма в современном мире во всех его проявлениях превратилась в одну из самых наболевших тем для мирового сообщества. Она влечет за собой массовые жертвы среди невинного населения. В результате действий бандитов разрушаются культурные и материальные ценности, которые очень трудно восстановить в течение нескольких лет. Теракты порождают ненависть и недоверие между национальными группами. Бороться с этим явлением необходимо!

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По инф. rosbalt.ru

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