ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице
2021-01-25-17-39-29
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
Хотите открыть швейный бизнес? Начните с бизнес-плана
2021-01-23-14-44-23
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Теперь придется отвечать за убийство»: СК весьма странно поздравил 14-летних детей

По инф. polit.ru   
21 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Столичное Главное управление СКР записало специфичный ролик, в котором следователи поздравляют 14-летних детей с наступлением возраста, в котором наступает уголовная ответственность. Они говорили о том, что за изнасилования, убийства и терроризм теперь нужно будет отвечать самим. Реакция на этот скандальный ролик была очень бурной. В итоге СК это видео со своего сайта удалило.

СК удалил видео, которым поздравил 14-летних с наступлением возраста уголовной ответственности

На опубликованных кадрах сотрудница в погонах держит торт со свечками и говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса». Затем ее речь подхватывают другие сотрудники СК. Один из них обращается к 14-летним россиянам со словами: «С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью».

Завершает поздравление от СК та же сотрудница ведомства, что выступала в начале, но уже без торта. «Твоя жизнь — твой главный приоритет», — говорит она, делая жест указательным пальцем в камеру.

Видео удалили спустя сутки после публикации.

Читайте также:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 