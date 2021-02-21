«Теперь придется отвечать за убийство»: СК весьма странно поздравил 14-летних детей

Столичное Главное управление СКР записало специфичный ролик, в котором следователи поздравляют 14-летних детей с наступлением возраста, в котором наступает уголовная ответственность. Они говорили о том, что за изнасилования, убийства и терроризм теперь нужно будет отвечать самим. Реакция на этот скандальный ролик была очень бурной. В итоге СК это видео со своего сайта удалило.

На опубликованных кадрах сотрудница в погонах держит торт со свечками и говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса». Затем ее речь подхватывают другие сотрудники СК. Один из них обращается к 14-летним россиянам со словами: «С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью».

Завершает поздравление от СК та же сотрудница ведомства, что выступала в начале, но уже без торта. «Твоя жизнь — твой главный приоритет», — говорит она, делая жест указательным пальцем в камеру.

Видео удалили спустя сутки после публикации.

Я только сейчас увидел.

Официально лучший ролик года от СК РФ в номинации «Чиво?»

Ааааааааааа pic.twitter.com/bIILiNnlDJ — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) February 18, 2021

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Polit.ru

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