«Урок» по разгону протестов в школе стоил главе МВД рабочего места

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Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после инцидента в школе — силовики провели в ней показательный урок, во время которого учеников разделили на «ОМОН» и «протестующих», это назвали «уроком мужества». Об увольнении Сураева сообщает окружное управление ведомства.
Урок под руководством сотрудников МВД и Росгвардии прошел в нижневартовской школе № 42 . Выполняющим роль ОМОНа ученикам раздали щиты и дубинки, их выстроили в цепь. «Протестующие» по заданию закидывали их мячами.
Видео занятия попало в интернет, после чего местный департамент образования инициировал проверку. По ее результатам МВД РФ выпустило официальное заявление. «МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — указано в сообщении МВД РФ.
Заместитель главы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов заявил, что это были занятия «в рамках профориентации». По его словам, «Мегаполис» показал «одну из практических частей, которую вырвали из контекста».
Признаемся честно: таким урокам в школе - не место. Дети вырастут и сами решат, кем им быть. А навязывать школьникам с неокрепшей психикой такую картину мира - разгоны протестующих, дубинки, щиты - это за гранью добра и зла. Наши внуки ходят на занятия для того, чтобы получать знания и развиваться эстетически, физически. А тут им насаждают свыше такие сценарии. Для чего? Чтобы дети, увидев разгон акции протеста, считали это само собой разумеющимся? А где же демократические свободы, прописанные в Конституции?
Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после инцидента в школе — силовики провели в ней показательный урок, во время которого учеников разделили на «ОМОН» и «протестующих», это назвали «уроком мужества». Об увольнении Сураева сообщает окружное управление ведомства.
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