ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице
2021-01-25-17-39-29
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
Хотите открыть швейный бизнес? Начните с бизнес-плана
2021-01-23-14-44-23
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Урок» по разгону протестов в школе стоил главе МВД рабочего места

По инф. polit.ru   
20 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после инцидента в школе — силовики провели в ней показательный урок, во время которого учеников разделили на «ОМОН» и «протестующих», это назвали «уроком мужества». Об увольнении Сураева сообщает окружное управление ведомства.

В Нижневартовске уволили главу МВД после «урока мужества». На нем школьники играли в силовиков и протестующих

Урок под руководством сотрудников МВД и Росгвардии прошел в нижневартовской школе № 42 . Выполняющим роль ОМОНа ученикам раздали щиты и дубинки, их выстроили в цепь. «Протестующие» по заданию закидывали их мячами.

Видео занятия попало в интернет, после чего местный департамент образования инициировал проверку. По ее результатам МВД РФ выпустило официальное заявление. «МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — указано в сообщении МВД РФ.

Заместитель главы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов заявил, что это были занятия «в рамках профориентации». По его словам, «Мегаполис» показал «одну из практических частей, которую вырвали из контекста».

Признаемся честно: таким урокам в школе - не место. Дети вырастут и сами решат, кем им быть. А навязывать школьникам с неокрепшей психикой такую картину мира - разгоны протестующих, дубинки, щиты - это за гранью добра и зла. Наши внуки ходят на занятия для того, чтобы получать знания и развиваться эстетически, физически. А тут им насаждают свыше такие сценарии. Для чего? Чтобы дети, увидев разгон акции протеста, считали это само собой разумеющимся? А где же демократические свободы, прописанные в Конституции?

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 