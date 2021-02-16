Татьяна Васильева из-за безденежья готова «пойти убирать квартиры и разносить пиццу»

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Из-за отсутствия работы она отказалась в сложном положении. Артистка в эфире одного из телеканалов призналась, что сейчас ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру.
Васильева отметила, что в свои 73 года сама себя обеспечивает и даже помогает родным. Теперь же актриса подумывает и о поиске подработки. По ее словам, она может хорошо убирать квартиры или разносить пиццу. Однако, по ее мнению, все вакансии в данных сферах заняты. «Еще и не пробьешься», — заключила она.
За 54-летней Маргаритой Юдиной, которую силовик после митинга 23 января ударил в живот, организовали слежку и контроль. Детей женщины пришлось отправить на конспиративную квартиру, рассказал адвокат Евгений Смирнов.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, дал интервью «Коммерсанту». Он впервые рассказал о сути обвинений и представил свою версию событий.
В Калининградской области Балтийское море покрылось толстым слоем льда. Такое явление, прямо скажем, можно наблюдать не очень часто, поэтому калининградцы не теряют время зря: успевают делать фотографии на фоне прибрежного льда.
Прежде чем выдвигать претензии к России относительно статуса Крыма США стоит покинуть захваченные у индейских племен земли и немедленно вывести свои войска с оккупированных в разных частях мира территорий.
Возвращение, задержание и арест оппозиционера Навального, нашумевшая история с «дворцом» Путина, массовые уличные акции протеста, ответ Кремля, непростая повестка на международной арене, в частности с Евросоюзом – клубок ярких политических событий, которые произошли с начала года в России или как-то с ней связанные, кто только не берется распутать. И вот новая подборка слухов, суждений и заявлений. С ними можно соглашаться и не соглашаться. Но, наверное, пропускать мимо не стоит. Во-первых, ниже озвучено много любопытного. А во-вторых, ну как-то ведь нужно пытаться понять.
Международная команда археологов впервые представила описание раннее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных в пещере в Танзании. Изображения странных фигур с огромными головами способны навести ужас на наблюдателя.
Известный экономист и колумнист Руслан Гринберг – о том, поможет ли заморозка цен на продукты российской экономике. В конце января стало понятно: декабрьского регулирования цен на продукты, которое предприняли власти, оказалось недостаточно. Сейчас торговые сети жалуются на производителей, которые из-за роста издержек стали их уведомлять о повышении отпускных цен. Чем закончатся переговоры с ними, пока неясно. Зато точно известно, что продуктовые карточки вводить не будут: об этом на днях заявил пресс-секретарь премьер-министра.
Хорошая новость для садоводов - дачные посёлки, обозначенные в правовом поле как садоводства и огородничества, можно будет без проволочек превратить в населённые пункты либо присоединить их к уже существующим деревням и прочим поселениям.
Произошли долгожданные подвижки в части обращения с животными в цирках, зоотеатрах и океанариумах. Нередко они страдали от жестокого обращения, а условия их содержания оставляли желать лучшего, теперь же проверять условия жизни таких зверей будут инспекторы Россельхознадзора.
Очередной скандал в российском шоу-бизнесе. Владимир Путин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 23-летнему исполнителю под псевдонимом ЮрКисс, который поет песни о том, как он «просекает фишку» и ищет «свою бейбу». Так чем чем ЮрКисс заслужил такую почетную награду? Ответ прост: он - сын близкого к Кремлю влиятельного продюсера.
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой поступок?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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