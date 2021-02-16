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Татьяна Васильева из-за безденежья готова «пойти убирать квартиры и разносить пиццу»
По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2021 г.
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Российская актриса Татьяна Васильева рассказала о своем бедственном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. По ее словам, у нее отменились спектакли и работа в кино.

Татьяна Васильева из-за безденежья готова «пойти убирать квартиры и разносить пиццу»


Из-за отсутствия работы она отказалась в сложном положении. Артистка в эфире одного из телеканалов призналась, что сейчас ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру.

Васильева отметила, что в свои 73 года сама себя обеспечивает и даже помогает родным. Теперь же актриса подумывает и о поиске подработки. По ее словам, она может хорошо убирать квартиры или разносить пиццу. Однако, по ее мнению, все вакансии в данных сферах заняты. «Еще и не пробьешься», — заключила она.

По инф. rosbalt.ru

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