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Татьяна Васильева заплатила 30 миллионов рублей за возможность общаться с внуками
Анастасия ШИЛОВА   
03 Декабря 2020 г.
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Самым настоящим испытанием для актрисы Татьяны Васильевой стало судебное разбирательство с её бывшей невесткой Анастасией Бегуновой. Таким способом Татьяна отстаивала своё право видеться с внуками Иваном и Григорием.

Татьяна Васильева заплатила 30 миллионов рублей за возможность общаться с внуками


Эта история началась несколько лет назад, после того, как Анастасия обратилась к свекрови с просьбой выделить ей и детям часть жилплощади в квартире, которую Васильева подарила своему сыну. Тогда актриса отказалась и заявила, что Бегунова не имеет никаких прав на квартиру в центре Москвы. В результате конфликта невестка запретила актрисе видеться с внуками.

Дело рассматривалось очень долго, и Татьяна Григорьевна решила искать мирные пути решения проблемы. В 2019 году она купила две квартиры на Патриарших прудах - для каждого внука.

По её словам, никакой обиды или претензий у неё к невестке нет. Тем более, что до развода её сына Филиппа и Анастасии, у них были очень хорошие отношения, и бабушка часто присматривала за внуками.

Сейчас Васильева жалеет, что сразу не выделила мальчикам долю в квартире сына. По оценкам специалистов, стоимость квартир составляет почти 30 млн рублей, что по нынешним расценкам можно считать выгодным приобретением.

Сейчас 73-летняя актриса соблюдает режим самоизоляции. Особенно после того, как она попала в больницу с подозрением на коронавирус, но к счастью оказалось, что у неё обычная простуда.

Также Татьяна Григорьевна призналась, что у неё почти не осталось финансовых средств, в том числе, и из-за истории с внуками и их квартирами. Однако она не расстраивается, так как считает, что семья - это самое главное. Актриса надеется, что в скором времени можно будет вернуться к привычному ритму жизни и начать работать над новыми ролями, а пока общается с друзьями и коллегами в соцсетях.

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