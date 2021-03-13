Татьяна Брухунова – о моде, отношениях и негативе в адрес Елены Степаненко

Татьяна Брухунова в последнее время радует красивыми фотосессиями в изысканных образах. Окружающие отмечают, что молодая жена Евгения Петросяна хорошеет на глазах.

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Все задаются вопросом: в чем же секрет ее красоты – в материнстве, удачном замужестве или в том, что она нашла профессионального стилиста? Завесу тайны приоткрыла сама Татьяна и рассказала некоторые подробности своей жизни в беседе с подписчиками.

Когда все узнали о ее романе с Евгением Петросяном, знающие люди отметили, что она стала дорого одеваться. Так, например, несколько месяцев назад Петросян побаловал жену сумочкой за четверть миллиона рублей.

– Я нигде ничему не училась подобному, – отмечает 31-летняя Брухунова, говоря на тему моды. – Я вообще считаю, что если это непрофессионально, то вполне достаточно насмотренности. Нужно выбрать человека для себя. Я не люблю слово кумир, но образец, который вам нравится – манеры его одевания, и обращать внимание на то, как он стилизует свои образы. Это и есть насмотренность.

Сама Татьяна любит наблюдать за стилем некоторых известных женщин.

– Я считаю наивысшей точкой стилевого решения Ренату Литвинову, – продолжает жена Петросяна. – Абсолютным образцом стилистических решений на все случаи жизни является Эвелина Хромченко.

Обязательным аксессуаром в образе Татьяны, как многие наверняка уже подметили, являются очки. У возлюбленной Петросяна 25 оправ. Что касается макияжа, на это у Брухуновой свой взгляд.

– Я не сумасшедшая, берегу свою кожу, – говорит супруга юмориста. – Я знаю, каково лечить проблемы кожи, и не собираюсь мучить, пачкать и забивать свои поры макияжем каждый день. По-моему, это уже такой пережиток, дикий атавизм, который в принципе уже никто не использует на постоянной основе.

Татьяна Брухунова – пятая по счету супруга Евгения Петросяна. Несмотря на разницу в возрасте в 44 года, пара расписалась в декабре 2019 года. А перед этим у юмориста состоялся скандальный развод с Еленой Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Бывшая жена Петросяна неоднократно отпускала колкости в адрес его нынешней возлюбленной, а Татьяна предпочитает отзываться о Елене с уважением.

– Я считаю, что та ситуация, которая произошла с нами – это жизнь и негативировать кому-то – глупо, – делится Татьяна. – Это же до человека не доходит, а тебя разрушает. Поэтому я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это.

В прессе пару Петросяна и Брухуновой часто критикуют и в их любовь мало кто верит. Говорят, что супруги даже не живут вместе. Но эти сплетни у Татьяны вызывают только улыбку, и она с иронией их опровергает. Более того, супруга юмориста утверждает, что в их семье с Евгением Вагановичем царит взаимоуважение. Татьяна может дать совет юмористу, но только если он этого попросит.

– Мне кажется, если человек дожил до столь почтенного возраста, то он прекрасно знает, как ему жить и работать, – рассуждает супруга Петросяна. – Если он просит моего совета, мнения, видения, конечно, я с радостью всегда подскажу... Но лезть к человеку, говорить: «Надо жить вот так!» – это чудовищно!

По инф. Sobesednik.ru

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