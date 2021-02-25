Так поплаваем: в Италии двести гробов попали в море

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
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Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)
Обрушение произошло днем 22 февраля. Как пишет газета La Stampa, группе рабочих, находившихся на кладбище, удалось спастись. Пострадали три сектора кладбища, его старая часть, а также две часовни. Точная причина произошедшего пока неизвестна.
Сразу после обрушения удалось обнаружить десять гробов, поисковые работы продолжаются. Пожарные возвели подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега, и приступили к их подъему.
По словам мэра Камольи Франческо Оливари, оползень такого размера было трудно предсказать. Советник по общественным работам муниципалитета Камольи Тино Ревелло объяснил, что за территорией кладбища некоторое время наблюдали, проводя работы по укреплению скалы под ним, потому что в последнее время слышался «странный скрип». Недалеко от кладбища находятся десять вилл, однако их расположение не считается опасным. Власти готовы переселить жителей при необходимости, уточнил Оливари.
Как заявил региональный советник по гражданской защите Джакомо Джампердоне, весь утес и оползень исследуют с дронов, чтобы оценить ситуацию, понять, как вытащить гробы из воды, и сделать это максимально безопасно. Также планируется оценить риски в местах к востоку и западу от обрушения, где есть жилые дома, дорога и другая часть кладбища.
Относиться к смерти стоит спокойно, все-таки это закономерный и естественный физиологический процесс. Конечно, пожить хочется подольше (и это нормально, и на нашем сайте есть много советов, как жизнь продлить), но конец-таки неизбежен.
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Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)
Вот уже которую неделю подряд в СМИ активно обсуждается вопрос введения продовольственных талонов для помощи бедным. Есть ли на деле потребность в какой-то системе бесплатного распределения продуктов? Да, есть. Даже госстатистика признает, что 9,8% населения страны (а это почти 15 млн человек) живут меньше чем на 10 тыс. руб. в месяц. Большинство этих людей недоедают. К ним надо добавить и миллионы тех, кто, располагая чуть более высокими доходами, все равно не имеет возможности тратить достаточно денег на питание.
Уроженец Рязанской области Виктор Мохов, которого называли «скопинским маньяком», в начале марта освободится из колонии после 17 лет заключения. Он прославился на всю страну своими чудовищными злодеяниями: мужчина четыре года держал в заточении двух девочек и насиловал их.
В отношении якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. (Просто удивительно и смешно, до какой степени власть боится этого маленького человека, который заявил, что хочет изгнать Путина. Как только он объявил о своем новом походе на столицу, так снова оказался заложником в психдиспансере. - прим. МГ.)
В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.
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