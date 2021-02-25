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Так поплаваем: в Италии двести гробов попали в море

По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2021 г.
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Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)

Так поплаваем: в Италии двести гробов попали в море

Обрушение произошло днем 22 февраля. Как пишет газета La Stampa, группе рабочих, находившихся на кладбище, удалось спастись. Пострадали три сектора кладбища, его старая часть, а также две часовни. Точная причина произошедшего пока неизвестна.

Сразу после обрушения удалось обнаружить десять гробов, поисковые работы продолжаются. Пожарные возвели подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега, и приступили к их подъему.

По словам мэра Камольи Франческо Оливари, оползень такого размера было трудно предсказать. Советник по общественным работам муниципалитета Камольи Тино Ревелло объяснил, что за территорией кладбища некоторое время наблюдали, проводя работы по укреплению скалы под ним, потому что в последнее время слышался «странный скрип». Недалеко от кладбища находятся десять вилл, однако их расположение не считается опасным. Власти готовы переселить жителей при необходимости, уточнил Оливари.

Как заявил региональный советник по гражданской защите Джакомо Джампердоне, весь утес и оползень исследуют с дронов, чтобы оценить ситуацию, понять, как вытащить гробы из воды, и сделать это максимально безопасно. Также планируется оценить риски в местах к востоку и западу от обрушения, где есть жилые дома, дорога и другая часть кладбища.

 

Относиться к смерти стоит спокойно, все-таки это закономерный и естественный физиологический процесс. Конечно, пожить хочется подольше (и это нормально, и на нашем сайте есть много советов, как жизнь продлить), но конец-таки неизбежен.

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По инф. rosbalt.ru

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