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Так кто же устроил Ефремову «тюремный» банкет с гусем?
По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Роскошный ужин с гусем, фаршированным яблоками, устроил осужденному актеру Михаилу Ефремову в московском СИЗО «Водник» бывший владелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак.

Журналисты узнали имя человека, устроившего Ефремову «тюремный» банкет с гусем

Артист не заказывал сокамерникам гуся за шесть тысяч рублей.

Зак, получивший 9 лет и 10 месяцев колонии, в 2018 году освободился и приехал в Москву, где открыл новый бизнес. Он стал заниматься снабжением тюрем питанием под заказ.

Сообщения СМИ о «банкете» Ефремова в СИЗО спровоцировали скандал. По версии «МК», из-за подарка Зака Ефремова решили оперативно выслать из Москвы. Осужденный артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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По инф. rosbalt.ru

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