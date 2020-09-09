«Свиньи и нищеброды!»: учительница отчитала пятиклашек за беспорядок

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В одной из школ столицы Чувашии учительница русского языка отчитала пятиклассников за неуважение к труду уборщицы.
Издание «Про Город» опубликовало запись, где слышно, как учительница чебоксарской школе № 56 разговаривает с детьми, как тюремщица с заключенными. Она отчитала учеников пятого класса за мусор и следы от обуви на полу.
«Рот закрыли. Объясните мне, пожалуйста… это что, свиньи? Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Взрослый человек прибирает за вами на карачках. А вы, как барыни, что ли, с боярами? Только вы сидите здесь. Почему она за вас убирает эти следы от дешевой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье?!»
«Сели!» — рявкает учительница. «Она (уборщица) не прислуга. А вы не аристократы и не господа. Вы нищеброды пока еще. Дармоеды, спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать», — продолжила отчитывать детей учительница. Она потребовала от «пацанов» немедленно отчистить с пола следы от подошв: «Стираем быстро!» После этого на записи слышно, что дети занимаются уборкой.
«Если я в следующий раз зайду, и в кабинете будут эти разводы, или будет валяться хоть одна бумажка, я по очереди на всех урну надену на башку. Вы меня поняли? Если я еще когда-нибудь выслушаю хоть от одной салаги никчемной: „Вы же не приходите. Я ходил…“ Вы не имеете права вообще из кабинета выходить! Это понятно?! Ссать и срать будете дома когда хочется. И говорить дома будете то, что вам хочется. А здесь вы заткнетесь, вытащите изо рта все, что не нужное. Ни один не смеет выпендриваться передо мной, потому что вы пока никто, а я учитель».
После резонанса в СМИ и соцсетях учительница получила выговор и уволилась по собственному желанию. В управлении образования Чебоксар решили в связи с инцидентом провести во всех учебных заведениях города совещания, где учителям напомнят о педагогической этике. А в школу № 56 направят группу психологов для формирования благоприятного климата.
Директор школы № 56 Светлана Короткова принесла извинения родителям и ученикам. «Учитель, действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя, и осуждать весь педагогический состав школы. Данный поступок — не норма труда учителя. 56 школа имеет свой заслуженный авторитет. Из данного инцидента все извлекли важные уроки».
Что тут можно сказать? Конечно же, педагог не сделала ничего плохого, ведь детей действительно нужно приучать к порядку и учить их ценить чужой труд. Вот только слова нужно тут выбирать тщательнее, не забывать о педагогической этике, ведь учитель - это не надзиратель в колонии.
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