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Суд в Волгограде арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР
|По инф. polit.ru
|21 Ноября 2020 г.
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Суд в Волгограде отправил под арест троих местных жителей по делу об экстремизме. Все трое считают себя «гражданами СССР» и не признают существование Российской Федерации.
По версии следствия арестованные призывали окружающих отрицать действующие законы России — по их мнению, они нелегитимны.
Местное издание «Высота 102» пишет, что все трое состояли в экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси», ее деятельность запрещена в РФ с 2019 года.
Группой руководил 41-летний мужчина. Он называл себя «Временно исполняющим обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».
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