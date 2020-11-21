ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Суд в Волгограде арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР
По инф. polit.ru   
21 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Суд в Волгограде отправил под арест троих местных жителей по делу об экстремизме. Все трое считают себя «гражданами СССР» и не признают существование Российской Федерации.

В Волгограде арестовали троих «граждан СССР», которые не признают Россию государством

По версии следствия арестованные призывали окружающих отрицать действующие законы России — по их мнению, они нелегитимны.

Местное издание «Высота 102» пишет, что все трое состояли в экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси», ее деятельность запрещена в РФ с 2019 года.

Группой руководил 41-летний мужчина. Он называл себя «Временно исполняющим обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

  • На территории России действует ряд организаций, отрицающих распад Советского Союза. Они уверяют, что не должны следовать законам России, могут не выплачивать кредиты и не платить за ЖКХ.
Читайте также:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 