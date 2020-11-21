Суд в Волгограде арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР

Суд в Волгограде отправил под арест троих местных жителей по делу об экстремизме. Все трое считают себя «гражданами СССР» и не признают существование Российской Федерации.

По версии следствия арестованные призывали окружающих отрицать действующие законы России — по их мнению, они нелегитимны.

Местное издание «Высота 102» пишет, что все трое состояли в экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси», ее деятельность запрещена в РФ с 2019 года.

Группой руководил 41-летний мужчина. Он называл себя «Временно исполняющим обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

На территории России действует ряд организаций, отрицающих распад Советского Союза. Они уверяют, что не должны следовать законам России, могут не выплачивать кредиты и не платить за ЖКХ.

Читайте также:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...