Суд снова рассмотрит дело о похищении в 2004 году Авраама Руссо

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
2021-02-13-17-00-16
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Суд снова рассмотрит дело о похищении в 2004 году Авраама Руссо
По инф. argumenti.ru   
12 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.

Суд снова рассмотрит дело о похищении в 2004 году Авраама Руссо


Авраам Руссо планирует прилететь из США в Москву, чтобы лично присутствовать на заседании. Однако один из основных обвиняемых в похищении артиста в 2004 году бизнесмен Заур Марданов выехал на лечение во Францию, где застрял из-за локдауна. Мужчина будет участвовать в заседаниях с помощью видеосвязи.

Известно, что дело хотели начать летом в 2020 году, но перенесли в надежде скорого восстановления авиасообщения между странами.

Заказчиком преступления следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который был недоволен решением Руссо начать независимую сольную карьеру. Бизнесмен долгое время финансировал выступления певца. Известно, что артист подал заявление о похищении спустя 14 лет.

Напомним, что 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» Авраама Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в ресторан. По версии следствия, когда исполнитель вошел в кабинет бизнесмена, тот вместе с Зауром Мардановым и его помощниками отобрали у Руссо мобильный телефон, избили его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью, тем самым подавив его волю к сопротивлению». После Исмаилов потребовал заключить новый эксклюзивный контракт, согласно которому певец будет выступать лишь для него и его гостей. Руссо привезли в загородный дом Исмаилова в Апрелевку, где исполнитель был вынужден согласиться выполнить все требования похитителей. Тогда бизнесмен дал указание его отпустить.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 