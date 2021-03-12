Суд снова рассмотрит дело о похищении в 2004 году Авраама Руссо

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.
Авраам Руссо планирует прилететь из США в Москву, чтобы лично присутствовать на заседании. Однако один из основных обвиняемых в похищении артиста в 2004 году бизнесмен Заур Марданов выехал на лечение во Францию, где застрял из-за локдауна. Мужчина будет участвовать в заседаниях с помощью видеосвязи.
Известно, что дело хотели начать летом в 2020 году, но перенесли в надежде скорого восстановления авиасообщения между странами.
Заказчиком преступления следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который был недоволен решением Руссо начать независимую сольную карьеру. Бизнесмен долгое время финансировал выступления певца. Известно, что артист подал заявление о похищении спустя 14 лет.
Напомним, что 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» Авраама Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в ресторан. По версии следствия, когда исполнитель вошел в кабинет бизнесмена, тот вместе с Зауром Мардановым и его помощниками отобрали у Руссо мобильный телефон, избили его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью, тем самым подавив его волю к сопротивлению». После Исмаилов потребовал заключить новый эксклюзивный контракт, согласно которому певец будет выступать лишь для него и его гостей. Руссо привезли в загородный дом Исмаилова в Апрелевку, где исполнитель был вынужден согласиться выполнить все требования похитителей. Тогда бизнесмен дал указание его отпустить.
Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.
Андрей Разин сделал громкое заявление в адрес Андрея Малахова. Продюсер группы «Ласковый май» пригрозил телеведущему публикацией компромата на него в том случае, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», посвященный Юрию Шатунову.
В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будет аномально тепло. Например, в Иркутске воздух прогреется до +8 градусов, столько же — в Амурской области, в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. В Тыве, Бурятии чуть прохладнее — там максимум +4 градуса, в Красноярске — около 0 градусов.
Герцог Кембриджский Уильям, старший брат британского принца Гарри, впервые прокомментировал интервью, в котором его младший брат и его жена Меган Маркл рассказали американской телеведущей Опре Уинфри о «нездоровом» отношении некоторых членов королевской семьи к цвету кожи их первенца.
В Красноярске учительница одной из школ заподозрила работников столовой в продаже недоеденных порций. По словам педагога, она не раз становилась свидетельницей того, как тарелки с едой переставляли со стола отходов на раздаточный стол.
Русская Православная Церковь с радостью благословляла первый брак. Второй – снисходительно разрешала при наличии веских причин. Третий – осуждала, но допускала «по нужде». Четвертый считала невозможным ни при каких обстоятельствах. Но на практике не только простой люд, но и сильные мира сего не слишком следовали установленным правилам.
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.
Минтруд России предлагает с 1 апреля этого года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%. Таким образом, размер пенсий повысится почти у 4 миллионов человек, правда, повышение в среднем составит всего около 300 рублей.
11 марта 1834 года Николай I утвердил положение о гражданских мундирах и описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни ко двору. Так в российском обществе появился один из первых официальных «дресс-кодов».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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