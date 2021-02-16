Суд оставил в силе приговор в 13 лет колонии историку Дмитриеву

Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери.

историка добивалась отмены приговора в 13 лет колонии. Адвокат Виктор Ануфриев рассказал «Дождю», что будет жаловаться в Верховный суд.

Дело против Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Его обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал свою дочь обнаженной и изготовлял порнографические материалы. Cам историк сообщал, что делал фотографии дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием. Когда девочка подросла, он перестал это делать.

В 2017 году ему предъявили новое обвинение — в незаконном хранении огнестрельного оружия. В 2018 году Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и развратных действиях, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы за хранение оружия. В том же году Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Петрозаводский городской суд признал историка виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, но приговорил главу карельского отделения «Мемориала» к относительно небольшому для такой статьи сроку — 3,5 годам колонии. Прокурор просил для Дмитриева 15 лет заключения. Приговор оспорили все стороны процесса. Незадолго до рассмотрения апелляции 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов подписали открытой письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой передать дело историка Юрия Дмитриева в суд любого другого региона, но оно осталось без реакции. Верховный суд Карелии в сентябре 2020 года увеличил срок Юрию Дмитриеву до 13 лет.

«Мемориал» называет дело против Дмитриева политическим и связанным с его профессиональной деятельностью. За годы работы историк нашел более 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий.

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Polit.ru

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