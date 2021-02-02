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ООН призвала к справедливому суду над историком Дмитриевым
По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2021 г.
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».

ООН призывает к справедливому суду над историком Дмитриевым

Такой вывод эксперты УВКЧП ООН сделали после того, как суд запретил Дмитриеву пользоваться услугами нанятого адвоката, заменив его на государственного.

Эксперты также выразили свою обеспокоенность судебным разбирательством, которое, по их мнению, «направлено на то, чтобы заставить его замолчать и делегитимизировать его работу».

В сообщении отмечается, что Дмитриев посвятил свою жизнь поиску правды о жертвах сталинских репрессий и увековечению их памяти, за что получил международное признание и награды за свою работу.

Эксперты подчеркивают, что обвинения против Дмитриева «чрезвычайно серьезны» и они «должны быть тщательно и независимо расследованы».

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Напомним, что в 2020 году Верховный суд Карелии приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву — об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья, — суд отправил на пересмотр.

Дело рассматривалось в отсутствии Ануфриева, который был вынужден изолироваться из-за коронавируса. Суд предоставил Дмитриеву адвоката по назначению, хотя историк от него отказывался и просил отложить процесс.

  • «Мемориал» называет дело против Дмитриева политическим и связанным с его профессиональной деятельностью. За годы работы историк нашел более 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий.

По инф. rosbalt.ru

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