ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Трагедия в Асбесте: бывший зэк изнасиловал и убил 11-летнюю девочку

По инф. rosbalt.ru   
16 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Асбесте на минувшей неделе пропала 11-летняя девочка. Через четыре дня ее нашли мертвой. По подозрению в убийстве ребенка задержан бывший зэк.

Пропавшую на Урале 11-летнюю девочку изнасиловал и убил бывший зэк

Девочка пропала 12 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Ее искали оперативники, волонтеры. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители вышли на след преступника. Как сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, был задержан неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, известный под прозвищем Осип, который освободился 18 февраля 2020 года.

Он уже дал признательные показания. По версии следствия, мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой, где изнасиловал и задушил, после чего вынес тело на участок местности недалеко от своего дома и закопал, прикрыв ветками деревьев.

Назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

Неужели родители не объясняют своим детям о том, что разговаривать с незнакомцами нельзя? Не говоря уже о том, чтобы с ними куда-то идти... Конечно, дети по своей природе доверчивы, и преступники этим пользуются, но ведь в наших силах донести до внуков, что это любопытство и доверчивость могут окончиться таким вот образом. Дорогие взрослые, по мере возможности не оставляйте своих детей одних нигде и будьте всегда рядом.

Еще о подобных трагедиях в разных уголках страны:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 