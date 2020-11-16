Трагедия в Асбесте: бывший зэк изнасиловал и убил 11-летнюю девочку

В Асбесте на минувшей неделе пропала 11-летняя девочка. Через четыре дня ее нашли мертвой. По подозрению в убийстве ребенка задержан бывший зэк.

Девочка пропала 12 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Ее искали оперативники, волонтеры. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители вышли на след преступника. Как сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, был задержан неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, известный под прозвищем Осип, который освободился 18 февраля 2020 года.

Он уже дал признательные показания. По версии следствия, мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой, где изнасиловал и задушил, после чего вынес тело на участок местности недалеко от своего дома и закопал, прикрыв ветками деревьев.

Назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

Неужели родители не объясняют своим детям о том, что разговаривать с незнакомцами нельзя? Не говоря уже о том, чтобы с ними куда-то идти... Конечно, дети по своей природе доверчивы, и преступники этим пользуются, но ведь в наших силах донести до внуков, что это любопытство и доверчивость могут окончиться таким вот образом. Дорогие взрослые, по мере возможности не оставляйте своих детей одних нигде и будьте всегда рядом.



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По инф. rosbalt.ru

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