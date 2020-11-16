Трагедия в Асбесте: бывший зэк изнасиловал и убил 11-летнюю девочку

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Асбесте на минувшей неделе пропала 11-летняя девочка. Через четыре дня ее нашли мертвой. По подозрению в убийстве ребенка задержан бывший зэк.
Девочка пропала 12 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Ее искали оперативники, волонтеры. Было возбуждено уголовное дело.
Правоохранители вышли на след преступника. Как сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, был задержан неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, известный под прозвищем Осип, который освободился 18 февраля 2020 года.
Он уже дал признательные показания. По версии следствия, мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой, где изнасиловал и задушил, после чего вынес тело на участок местности недалеко от своего дома и закопал, прикрыв ветками деревьев.
Назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения.
Неужели родители не объясняют своим детям о том, что разговаривать с незнакомцами нельзя? Не говоря уже о том, чтобы с ними куда-то идти... Конечно, дети по своей природе доверчивы, и преступники этим пользуются, но ведь в наших силах донести до внуков, что это любопытство и доверчивость могут окончиться таким вот образом. Дорогие взрослые, по мере возможности не оставляйте своих детей одних нигде и будьте всегда рядом.
Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.
Мир постоянно меняется. Уходят в небытие целые исторические эпохи, возникает новая реальность. Неизменным остаётся главное: музыка. Какие бы стили ни входили в моду, всё созданное светлым человеческим гением остаётся, ведь в музыке воплощена живая человеческая душа.
По миру, в пределах государства, города или населенного пункта поменьше осуществляются разного вида перевозки. Например, существует доставка продуктов из супермаркетов, еды из ресторанов, одежды из интернет-магазинов, техники и медпрепаратов со складов и т.д. Много необходимых материалов перевозится специальными компаниями для строительных и промышленных нужд. Один из видов груза, который ждут строители и производственники – разные железобетонные изделия.
Министерство внутренних дел России подготовило проект цифровой трансформации — ведомство хочет использовать искусственный интеллект для поиска серийных убийц и подозреваемых по биоматериалам с места преступления.
В Болгарии археологи расшифровали 1800-летнюю надпись, которая, по сути, оказалась признанием римского императора Септимия Севера и его сына Каракаллы в получении крупной взятки от жителей города Никополь-эд-Иструм.
Победу на международном конкурсе European Property Awards 2020 одержал элитный жилой комплекс SYMBOL в Лимассоле международной предпринимательницы Елены Батуриной. Девелоперскому проекту SYMBOL Residence престижная премия присуждена в пяти номинациях: апартаменты/кондоминиум на Кипре; маркетинг девелоперского проекта на Кипре; многоэтажное жилое строительство на Кипре; архитектура высотных жилых зданий на Кипре; веб-сайт девелоперского проекта на Кипре.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение греческого суда о признании неонацистской партии «Золотая заря» преступной организацией, а лидеров партии – виновными в руководстве организованной преступной группой.
В России продолжается распространение коронавируса. Федеральные власти отдали борьбу с инфекцией на откуп регионам и уверяют, что ситуация под контролем. Но за последние два месяца не было и недели, а то и дня, чтобы в каком-то из городов не разгорелся скандал. Проблемы решаются только после того, как на них обратит внимание федеральный центр.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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