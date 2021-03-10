Страшная картина на черноморском побережье: усыпано мертвыми дельфинами и птицами

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Мертвые дельфины и птицы усыпали побережье поселка Джубга в Краснодарском крае. (Ох, как тревожно, что такие новости стали приходить регулярно - что же происходит с Черным морем. - прим. МГ.)
Страшные кадры выкладывают в Сеть жители Витязево и Геленджика.
"Вот гуляем в районе Витязевского пляжа, и смотрите, что творится. По всему пляжу вот такие уточки, нырочки. Целое кладбище", — рассказала одна из местных жительниц.
Люди решили, что причиной массовой гибели животных стали проблемы с экологией, однако специалисты опровергли эту теорию. Краевая ветеринарная служба сразу же взяла пробы для лабораторных исследований, первоначально никаких опасных инфекций у птиц не обнаружено.
«Один из факторов, который влияет на гибель, так называемую массовую, хотя по нашим понятиям она не массовая, — погодные условия — в разы вылов рыбы сократился. Это говорит о втором факторе — отсутствии кормовой базы», — рассказал начальник государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии города Геленджика» Орест Пилавов.
Местные власти уже отреагировали. Чиновники назвали это явление «ежегодным» — по их словам, случившееся связано с холодами: якобы стало мало пищи — хотя местные и гости курортов помогают, ежедневно подкармливают лебедей, уток, чомг, но всех спасти не могут.
Однако местные жители и общественники объяснениям властей не верят. Они предполагают, что речь идет об очередной экологической катастрофе, а местные власти «замалчивают» ЧП, как это было «с водорослями на Камчатке» — в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также на территории бухты Бабья нашли трупы морских обитателей. Также местные жители сообщали о проблемах со здоровьем после контакта с водой в той местности. Однако следователи не нашли ни признаков отравлений, ни следов тяжелых металлов или нефтепродуктов от гипотетической утечки, отметив, что всему виной так называемый «красный прилив» — цветение токсичного фитопланктона. Правда, экологи придерживаются другого мнения. Они считают, что причиной экологического ЧП стало то, что в прибрежную акваторию Тихого океана попали подземные воды с двух свалок и одного полигона ядохимикатов.
Еще об экологических проблемах, к которым сложно оставаться равнодушным - по ссылке.
Известный иллюзионист и телеведущий, 38-летний Сергей Сафронов в недавнем интервью признался, что у него диагностировали онкологию. Он проходил ежегодный профилактический осмотр, во время которого врачи обнаружили новообразования в области щитовидной железы.
Открывая очередную биографическую книгу, будьте готовы столкнуться лицом к лицу с великим человеком, жизнь которого полна невообразимых взлётов, фантастических историй и неумолимых принципов. Этому и посвящены сегодняшние экземпляры: вы узнаете о философии раннего Пастернака, посмотрите на новаторские стратегии Илона Маска и услышите истории женщин, бросивших вызов патриархальному обществу.
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