Страны Европы вновь закрыли границы из-за коронавируса

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Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.
Новые ограничения вступили в силу с 30 января, они будут действовать до середины февраля. К этому решению власти прибегли из-за распространения коронавируса.
Режим чрезвычайной ситуации в Чехии действует с 5 октября. Сохраняется масочный режим, большая часть непродовольственных магазинов закрыта, в стране также действует комендантский час с 21:00 до 05:00.
С момента начала пандемии коронавирусом в Чехии заразились более 970 тыс. человек, из них более 16 тыс. умерли.
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Власти Германии закроют границы для жителей Великобритании, Ирландии, Португалии, ЮАР и Бразилии. На эти меры было решено пойти из-за распространения коронавируса, пишет DW.
Запрет вступил в силу с 30 января и будет действовать как минимум до 17 февраля. Прибывающим из указанных стран на родину гражданам Германии и владельцам ВНЖ сделают исключение.
Ранее сегодня Чехия полностью закрыла границы для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом.
К аналогичным мерам прибегли во Франции — на территорию этой страны запрещен въезд граждан извне Евросоюза.
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Въезд на территорию Франции из не входящих в Евросоюз стран будет запрещен с 31 января. К этим мерам власти прибегли из-за распространения коронавируса.
О новых мерах по сдерживанию ковида объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Он отметил, что закрытие границ вводится в дополнение к уже действующему на территории страны комендантскому часу.
Границы со странами ЕС будут открыты, однако попасть во Францию смогут лишь обладатели отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Кастекс также объявил о закрытии всех непродовольственных торговых центров — по мнению премьера, они также являются опасными зонами распространения коронавируса.
С момента начала пандемии коронавирусом заразились 102 577 980 человек, число жертв этой инфекции составило 2 219 889 человек, статистика собрана Университетом Джонса Хопкинса. Лидерами по уровню распространения инфекции уже долгое время остаются США (26 069 046 инфицированных), Индия (10 746 174 зараженных), Бразилия (9 176 975 с диагнозом ковид), Великобритания (3 806 993 больных) и Россия (коронавирусом заражены 3 790 265 человек). Наивысшая смертность от коронавируса также в США, где с момента начала пандемии от этой инфекции умерли 439 439 человек. Следом Бразилия (223 945), Мексика (158 074), Индия (154 274) и Великобритания (105 777).
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Коронавирусная хроника на нашем портале для пожилых - по ссылке.
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Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.
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