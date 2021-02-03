Стало известно официальное число ВИЧ-инфицированных россиян

В России более миллиона человек живут с ВИЧ, а основной причиной смерти таких пациентов остается туберкулез. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова привела данные ВОЗ, согласно которым на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, и две трети из них живут в африканском регионе.

В РФ по предварительным данным на 31 декабря 2020 года зарегистрированы более 1,1 млн ВИЧ-инфицированных, отметила вице-премьер. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ сейчас — одна из наиболее распространенных инфекционных болезней.

В прошлом году на 100 тыс. населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77. За 2017–2019 годы число впервые выявленных людей с ВИЧ снизилось почти на 7%, добавила Голикова. А с 2018 года впервые за последние 14 лет при росте числа обследований было зафиксировано снижение темпов прироста до 2,2% (13,4% — в 2012 году).

Также в прошлом году в сравнении с 2019-м на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Средний возраст умерших составил 39 лет.

В свою очередь, замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус.

Давайте будем честны: к сожалению, ВИЧ-инфекция — это заболевание, с которым сталкивается не только молодёжь, а в особенности, наркоманы и гомосексуалы. Именно такое мнение долгое время было преобладающим в обществе. В последнее время этот вирус стали находить и у пожилых пациентов, поэтому ВИЧ-инфекция — это проблема всего общества, страны и быть может, даже мира. Статистика неумолима и говорит о том, что в 13 регионах России более 1% человек заражены ВИЧ. При этом 70% новых заболевших в 2018 году — это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет. В число заразившихся стали чаще попадать люди предпенсионного и пенсионного возраста. Почему так происходит? Оказывается, ВИЧ-инфекцию можно подхватить при получении медицинской помощи. Будьте бдительны, когда идёте в больницы на уколы, дорогие читатели!

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По инф. rosbalt.ru

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