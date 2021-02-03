ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Стало известно официальное число ВИЧ-инфицированных россиян
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В России более миллиона человек живут с ВИЧ, а основной причиной смерти таких пациентов остается туберкулез. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова назвала официальное число ВИЧ-инфицированных в РФ

Голикова привела данные ВОЗ, согласно которым на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, и две трети из них живут в африканском регионе.

В РФ по предварительным данным на 31 декабря 2020 года зарегистрированы более 1,1 млн ВИЧ-инфицированных, отметила вице-премьер. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ сейчас — одна из наиболее распространенных инфекционных болезней.

В прошлом году на 100 тыс. населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77. За 2017–2019 годы число впервые выявленных людей с ВИЧ снизилось почти на 7%, добавила Голикова. А с 2018 года впервые за последние 14 лет при росте числа обследований было зафиксировано снижение темпов прироста до 2,2% (13,4% — в 2012 году).

Также в прошлом году в сравнении с 2019-м на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Средний возраст умерших составил 39 лет.

В свою очередь, замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус.

Давайте будем честны: к сожалению, ВИЧ-инфекция — это заболевание, с которым сталкивается не только молодёжь, а в особенности, наркоманы и гомосексуалы. Именно такое мнение долгое время было преобладающим в обществе. В последнее время этот вирус стали находить и у пожилых пациентов, поэтому ВИЧ-инфекция — это проблема всего общества, страны и быть может, даже мира. Статистика неумолима и говорит о том, что в 13 регионах России более 1% человек заражены ВИЧ.  При этом 70% новых заболевших в 2018 году — это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет. В число заразившихся стали чаще попадать люди предпенсионного и пенсионного возраста. Почему так происходит? Оказывается, ВИЧ-инфекцию можно подхватить при получении медицинской помощи. Будьте бдительны, когда идёте в больницы на уколы, дорогие читатели!

Ещё новости об этом страшном недуге:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 