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Стали известны самые курящие и пьющие российские регионы
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
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К курению и употреблению алкоголя в России наиболее склонны жители Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование склонности жителей РФ к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов.

Стали известны самые курящие и пьющие российские регионы

В «антилидеры» рейтинга вышли Магаданская область, Сахалин, республики Хакасия и Бурятия и Амурская область. Отмечается, что проблемы употребления алкоголя в этих регионах стоят более остро, чем проблема курения. В частности, в Магаданской области и на Сахалине регулярно фиксируются самые высокие объемы продажи алкоголя на одного взрослого человека. Также во всех этих регионах — одни из самых высоких по стране показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург улучшили свое положение в рейтинге «здоровых» регионов о сравнению с прошлым годом: Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — с 70 на 63.

  • При этом для Москвы главной вредной привычкой остается курение, а в Петербурге наиболее остро стоит проблема распространения наркотиков.

Лидерами рейтинга, то есть регионами, где вредные привычки наименее распространены, остаются Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В этом году к ним присоединилась Тамбовская область, в которой снизилось потребление табака и алкоголя.

При расчете рейтинга учитывались не только объемы потребления спиртного и табака, но и число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.

Мы живем в огромной стране, и всегда интересно, где и как живут земляки. Кому-то везет с дорогами, кому-то - с природой, кому-то - с солнечными днями, а где-то - просто низкая преступность, и это уже хорошо.

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По инф. rosbalt.ru

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