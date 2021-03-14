Стахан Рахимов умер вслед за Аллой Иошпе

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Стахан и Алла прожили вместе 60 лет и умерли с разницей в 40 дней. Больше всего артисты известны по хитам советской эстрады «Алёша», «Неприметная красота» и «Три плюс пять».
Ушел из жизни народный артист Стахан Рахимов. Исполнитель выступал эстрадным дуэтом со своей супругой Аллой Иошпе, в 1960-1970-х пара «гремела» на весь СССР.
Певцу было 83 года. Последнее время он болел.
Татьяна Рахимова, дочь супругов Стахана Рахимова и Аллы Иошпе, рассказала о нескольких совпадениях, связанных со смертью родителей.
«У них всё идентично, все симптомы идентичны: и лежал он так же, как и мама, две недели. И два раза нам так же, как и маме, говорили, что мы можем забрать; ровно два раза мы за папой так же, как за мамой, приезжали, а нам его не отдавали. В общем, как были дуэтом, так и остались», — поделилась Татьяна в беседе с Пятым каналом.
По словам Татьяны Рахимовой, её мама не умела и не могла находиться одна. Поэтому, возможно, она пришла и «забрала папу», говорит дочь легендарных эстрадных артистов.
83-летняя Алла Иошпе, которая была любовью всей жизни Рахимова (они познакомились в 1960 году), умерла 30 января. Звезда также является заслуженной артисткой Узбекской ССР, откуда родом ее муж.
В 1960-м на конкурсе художественной самодеятельности вузов в Колонном зале Дома Союзов Стахан Рахимов встретился с Аллой Иошпе. В итоге у артистов через некоторое время на десятилетия образовался дуэт не только творческий — знакомый слушателям и в Советском Союзе, и за рубежом — но и семейный.
В конце 70-х здоровье Иошпе, у которой с детства были серьезные проблемы с ногой, стало резко ухудшаться, операции не помогали, и Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль. На что власти отреагировали негативно и у пары начались неприятности. Репрессии продолжались до 80-х.
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