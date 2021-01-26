Сравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой? Лучше бы не стоит

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета «Победа» подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству: «Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета „Победа“ подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 годов)».
Ранее Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Глава государства в ней, в частности, рассуждает о причинах Второй мировой войны.
«Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — считает Путин.
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета «Победа» подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
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Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
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По итогам 2020 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «100 лучших товаров России» победили шины 225/65R17 Viatti Bosco H/T, производимые ПАО «Нижнекамскшина», и 390/95R20 КАМА-УРАЛ, выпускаемые ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
Протодиакону Андрею Кураеву грозит отлучение от церкви, если он продолжит свою деятельность. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Суд вынес приговор бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву, которого обвиняли в мошенничестве, превышении должностных полномочий и подлоге. На скамье подсудимых вместе с ним оказались экс-начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Маргарита Винтер и бывший глава туапсинского управление земельных ресурсов Дмитрий Мокиенко.
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и правдой!
Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек. Речь идет о сходе лавины в Норильске, унесшей жизнь семьи из трех человек.
Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.
Ботаники разработали план сохранения удивительного цветка — аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), известного также под названиями «арум титан» и «трупный цветок». Для этого они применят племенные книги подобные тем, что уже давно используют животноводы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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