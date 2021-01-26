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Сравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой? Лучше бы не стоит

По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2021 г.
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Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета «Победа» подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству: «Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета „Победа“ подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 годов)».

Ранее Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Глава государства в ней, в частности, рассуждает о причинах Второй мировой войны.

«Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — считает Путин.

По инф. rosbalt.ru

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