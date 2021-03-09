Спасти российские леса — стратегия намечена. Уже что-то!

Давным давно стало понятно, что состояние лесной отрасли в России — тревожное. Когда-то по лесам ходили егери, а о черных лесорубах и слышно не было. Сейчас же повсюду — сплошные неконтролируемые рубки и следом — поджоги. Бизнесмены хотят обогатиться, заинтересованные чиновники — с ними заодно. А это далеко не все проблемы, например, в лесах и мусора ого-го!

Борьба с теневыми схемами и криминализацией, перевод отрасли на цифру и снабжение лесоохраны беспилотниками и материалами дистанционного зондирования Земли, контроль за лесопользованием и справедливый доступ к сырьевой базе, — такие задачи ставит стратегия развития лесного комплекса России к 2030 году, утвержденная в феврале 2021 года премьером Михаилом Мишустиным.

Стать лесничим

Нынешняя стратегия — своего рода «дорожная карта» отрасли, наметившая основные направления развития лесопромышленного комплекса страны и обозначившая главные проблемы. Одна из таких сегодня — дефицит кадров.

«Сейчас в ней работает 617 тысяч человек, к 2030 году — должно 820 тысяч. При этом число занятых в лесоохране (сейчас — 30 тысяч человек), — рассказал глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, — следует поднять вдвое».

И этот вопрос крайне важен. Ведь эти сегодняшние тридцать тысяч охранников должны контролировать лесные богатства страны на территории около 300 миллионов гектаров (именно такова площадь экономически доступных лесов России). А значит, что на одного приходится 10 тысяч лесных гектаров!

В связи этим, сообщил сенатор, комитет намерен выйти с законодательной инициативой о снятии запрета на работу родственников в лесном комплексе.

Также, отметил он, нужно разобраться и с мусором в лесу. Сейчас владельцы крупных участков и арендаторы пока не готовы взять на себя дополнительные расходы.

Еще одно направление стратегии — эффективный контроль за лесопользованием и справедливый доступ к сырьевой базе. Пока лесопромышленники жалуются на сложности получения лесных участков для развития инвестпроектов. Их и планируется снять в ходе централизации в предоставлении участков, пересмотра правил и проверки ранее заключенных договоров аренды, которые расторгнут с нарушителями.

Алексей Майоров подчеркнул, что немаловажный элемент стратегии — развитие сети лесных дорог. «Пока нет даже юридического термина, но лесные дороги есть, — говорит сенатор. — Их протяженность, география, привязка к сезону использования — все влияет на динамику отрасли, доступность лесов, борьбу с пожарами».

После 2030 года в стране намечено каждый год вводить порядка 2 тысяч километров дорог круглогодичного действия, в 4 раза больше, чем сегодня.

Кстати, систему дистанционного мониторинга Рослесхоза нацеливают на оперативную передачу информации о возникающих пожарах и их тушении в первые же сутки. Регионам планируют выделить технику, кадры, построить лесопожарные центры.

Подтвердить статус лесной державы

«Одно из основных направлений по реализации стратегии — подготовка большого блока изменений в законодательство в сфере лесных отношений и лесной промышленности, — рассказывает вице-спикер верхней палаты Юрий Воробьев. — Первый шаг уже сделан. В конце января был принят разработанный сенаторами ФЗ-3. Сейчас мы совместно с Госдумой, кабмином и заинтересованными федеральными органами готовим законодательные инициативы по совершенствованию лесоустройства, воспроизводства лесов, арендных отношений и ряд других. Надеемся, что основной их блок поступит на рассмотрение парламента уже весной».

План, по словам вице-спикера, будет включать блок нормативно-правовых, организационно-технических и контрольных мероприятий. Необходимо предусмотреть и финансовое обеспечение их реализации с учетом региональной специфики, а также проведение мониторинга практики правоприменения стратегии…

В процессе обсуждения стратегии в деловых и экспертных кругах высказано немало интересных мыслей. Например, что для рационального и неистощимого использования лесных богатств России отрасль должна иметь одного хозяина. Ведь до 1990 года лесокомплекс приносил почти треть всех золотовалютных ресурсов СССР — 30,8 процента.

«Нам надо приблизиться к прежнему уровню лесохозяйствования, чтобы сохранять национальное достояние, приносить доходы в бюджет, обеспечивать занятость людей», подчеркнул сенатор Алексей Майоров. Выход на 1,5 процента от ВВП к 2030 году (сейчас 0,74), запланированный стратегией, можно рассматривать как первый шаг к подтверждению нашей страной в современных условиях подобающего ей статуса мировой лесной державы.

В лес прилетят беспилотники

На повестке — и федерализация лесного надзора и лесоустройства. Так, надзором займется Рослесхоз, в регионах появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы. Материально-техническое оснащение охраны пополнится беспилотниками, материалами дистанционного зондирования Земли, аппаратурой фото- и видеофиксации. Это облегчит борьбу с незаконными рубками, ущерб от которых измеряется десятками миллиардов рублей в год.

Вообще главный лозунг стратегии: срубил, посадил, вырастил и произвел продукцию. Отсюда задача — развитие механизмов воспроизводства лесов. Зеленый покров России гибнет от пожаров, болезней и незаконных рубок, и в восстановлении нуждаются более 35 млн гектаров, причем ежегодно этот объем прирастает еще на 450 000 га.

Работы по лесовозобновлению поручат региональным государственным лесохозяйственным учреждениям. К 2024 году она должна охватить 100 процентов вырубленных или погибших лесных насаждений, к 2030-му рост лесистости территории страны запланирован на 3 процента.

Стратегия вернет финансовую составляющую лесхозам, которые до 2008 года сами зарабатывали до 2/3 средств на свою деятельность. Специализированным бюджетным и автономным учреждениям разрешат оказывать договорные услуги по охране, защите и воспроизводству лесов. Часть дохода пойдет на поддержание лесной охраны.

Заслон серым схемам

Одно из направлений стратегии — цифровая трансформация лесного комплекса. Сегодня нет полных сведений о количестве, качестве и состоянии леса, причем лесники в XXI веке ходят с карандашом и бумажными планшетами. Вместо электронного документооборота — 3,5 миллиона деклараций, заявлений и другой бумажной отчетности.

Оцифровка и систематизация данных позволит все цепочки движения сырья — от заготовки на делянке и складирования до переработки или вывоза за пределы РФ — увязывать в единой государственной информсистеме. А значит — поставит заслон серым схемам торговли лесоматериалами и древесиной.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила 30 декабря прошлого года на заседании правительства, что уже модернизирована действующая система ЛесЕГАИС, идет эксперимент по внедрению системы жесткого контроля за движением древесины. Затем должен появиться и единый электронный лесной реестр, который объединит сведения о качественных, количественных характеристиках лесов и лесных земель. В электронный вид переведут и все торги, что поможет декриминализации отрасли.

С экспорта — к переработке

Стратегия также ставит задачу переориентировать экспорт необработанных лесоматериалов на производство качественной продукции. К слову, президент России поставил задачу прекратить вывоз кругляка с 1 января следующего года.

«Скажу как инженер, как организатор производства: придется приложить колоссальные усилия в сфере развития станкостроения, машиностроения, производства оборудования для химпереработки леса, — сказал нашему журналу председатель подкомитета по глубокой механической переработке древесины Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Олег Нумеров. — Мы можем сами выпускать бумагу, картон, фанеру, стройматериалы, биотопливо, мебель. Это новые рабочие места, рост спроса на продукцию смежников, повышение доходов россиян и поступлений в бюджеты всех уровней, продолжает эксперт. Лес на корню стоит 50-150 рублей за кубометр, а пиломатериалы — от 8 до 10 тысяч рублей».

Эксперт отмечает значимость расширения объемов деревянного домостроения индустриального производства для развития сельских территорий. Есть надежда на его включение в систему ипотечного кредитования. Переработчики предлагают оснащать новые дома, в объемах ипотеки, мебелью первой необходимости — стульями, столами, вешалкой, кухонными шкафами, детской мебелью. А запрет экспорта кругляка и введение специальной 20-процентной нормы на использование деревянных конструкций при строительстве в рамках госзаказа даст толчок внутреннему рынку.

Интенсивная модель

Переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства — шестое направление, призванное повышать заготовки древесины не за счет вовлечения в рубку новых лесных земель, а через эффективную организацию рубок и уходу за лесами. Это должно дать в два раза больше древесины с единицы площади при соблюдении заданного уровня воспроизводства. К слову, в 90-е годы расчетная лесосека использовалась только на 20 процентов.

Научно-техническая модернизация лесного комплекса увязана и с госпрограммой «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Увеличится научное финансирование отрасли, будет создано и внедрено 39 новых технологий в области воспроизводства, селекции и защиты леса.

Перечень необходимых изменений в природоохранное, экономическое и лесное законодательство будет определен кабмином до 10 августа, сообщил зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев.

По его мнению, план должен включить подготовку нормативно-правовых актов по созданию благоприятных условий для развития отрасли. Прорыв невозможен без развития лесной инфраструктуры, господдержки в создании новых масштабных производств, например, увеличения лимита льготных займов, лизингу современной лесозаготовительной и другой техники.

Минувший год оказался сложным для лесной отрасли из-за аномальных погодных условий и эпидемии COVID-19. Объем лесозаготовки с 219,2 млн кубов в 2019 году сократился до 216 млн, а производство пиломатериалов в сегменте лиственных — на 15,7, хвойных — 3,2 процента, отметил депутат. В то же время выросло производство целлюлозы, бумаги и картона на 6,3 и 4,2 процента.

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