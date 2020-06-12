ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Здесь был натуральный сенокос, одна трава»: ветеран лесхоза Бурятии восстановил питомник
По инф. Восток-Телеинформа   
12 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства, мастер леса Хоринского лесхоза Александр Кондратьев восстановил лесной питомник. Еще три года назад питомник находился в состоянии полного упадка – семена не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Однако сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Здесь был натуральный сенокос, одна трава»: мастер леса из Бурятии спас лесной питомник

- Здесь был натуральный сенокос, одна трава. Потом людей взяли и неделю пололи эту площадь. Позже приехали коллеги и не узнали, - поделился Александр Кондратьев.

За его плечами почти полвека работы в лесной отрасли, тонны собранных шишек сосны и сотни восстановленных гектаров погибшего леса. Александр Кондратьев с первого взгляда определяет, приживется ли сеянец в почве, и волнуется за каждый, как за живое существо. «Мы на зиму укрывали поле сеном, чтобы сеянцы не промерзли. Зимой снега мало было, а весной начались сильные ветры. Сено ветром снесло, и от весеннего солнца сеянцы ожог получили, потому и стоят желтые. Но это не страшно, вырастут» - отметил мастер леса.

Рабочий день начинается в 6 утра, пока нет палящего солнца и мошкары. За это время нужно успеть полить питомник. «Когда воды нет, Т-150 пригоняешь с бочкой. Ездим за 3 километра, закачиваем, привозим воду и поливаем. На такую площадь нужно 8 больших бочек. Сейчас тут ключ есть, мы мотопомпой отсюда воду качаем, поливаем» - рассказал ветеран лесного хозяйства.

За сеянцами нужен особенный уход, поэтому Александр Николаевич и его команда работают и в выходные. Иногда даже до поздней ночи. «Здесь земля тяжелая, польешь – коркой становится. Поступления воздуха нет, мы рыхлим, сейчас обрабатывать будем – полоть и рыхлить. Работы много, особенно летом. Трава растет очень быстро. Вот мы этот питомник уже 3 раза пропололи. Лишь бы вода была, и пожаров не было» - добавил он.

Другие новости из Бурятии:

По инф. Восток-Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 