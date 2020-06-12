«Здесь был натуральный сенокос, одна трава»: ветеран лесхоза Бурятии восстановил питомник

В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства, мастер леса Хоринского лесхоза Александр Кондратьев восстановил лесной питомник. Еще три года назад питомник находился в состоянии полного упадка – семена не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Однако сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Здесь был натуральный сенокос, одна трава. Потом людей взяли и неделю пололи эту площадь. Позже приехали коллеги и не узнали, - поделился Александр Кондратьев.

За его плечами почти полвека работы в лесной отрасли, тонны собранных шишек сосны и сотни восстановленных гектаров погибшего леса. Александр Кондратьев с первого взгляда определяет, приживется ли сеянец в почве, и волнуется за каждый, как за живое существо. «Мы на зиму укрывали поле сеном, чтобы сеянцы не промерзли. Зимой снега мало было, а весной начались сильные ветры. Сено ветром снесло, и от весеннего солнца сеянцы ожог получили, потому и стоят желтые. Но это не страшно, вырастут» - отметил мастер леса.

Рабочий день начинается в 6 утра, пока нет палящего солнца и мошкары. За это время нужно успеть полить питомник. «Когда воды нет, Т-150 пригоняешь с бочкой. Ездим за 3 километра, закачиваем, привозим воду и поливаем. На такую площадь нужно 8 больших бочек. Сейчас тут ключ есть, мы мотопомпой отсюда воду качаем, поливаем» - рассказал ветеран лесного хозяйства.

За сеянцами нужен особенный уход, поэтому Александр Николаевич и его команда работают и в выходные. Иногда даже до поздней ночи. «Здесь земля тяжелая, польешь – коркой становится. Поступления воздуха нет, мы рыхлим, сейчас обрабатывать будем – полоть и рыхлить. Работы много, особенно летом. Трава растет очень быстро. Вот мы этот питомник уже 3 раза пропололи. Лишь бы вода была, и пожаров не было» - добавил он.

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По инф. Восток-Телеинформа

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