Спасатели рассказали, как часто тушат «сигаретные» пожары

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
По данным ведомства, за последние 5 лет из-за неосторожного курения произошло 110 тыс. пожаров, в которых погибли 17,6 тыс. человек, пострадали — более 11 тыс. При этом более 30% пожаров и 90% гибели людей в таких пожарах происходит в жилом секторе.
Последний крупный пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел в ночь на 12 января в квартире 9-этажки в Екатеринбурге. Погибли восемь человек, в том числе ребенок. По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков.
В МЧС изучают возможность разработки самозатухающих сигарет с приспособлением в форме кольца, которое гасит огонь, если не сделать затяжку. Такие сигареты, считают в ведомстве, помогут уменьшить количество пожаров и погибших.
Самозатухаюшие сигареты уже получили широкое распространение в мире. В 2011 году в ЕС был установлен специальный стандарт, по которому на рынок допускаются только сигареты с меньшей склонностью к воспламенению. В США, Австралии, Канаде, Исландии, Южной Африке и 28 странах ЕС приняты данные стандарты. Это привело к снижению смертности и уменьшению количества пожаров на 25-30%, заключили в МЧС.
Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.
6 января Дональд Трамп через свой твиттер призвал сторонников, не согласных с итогами выборов, собраться у Капитолия, где как раз утверждали результаты голосования. Акция стихийно переросла в захват одного из самых значимых объектов в мире.
Большинство граждан ЕС готовы меньше пользоваться воздушным транспортом и потреблять мяса, чтобы внести вклад в дело спасения климата, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
В широкий прокат фильм «Голос Луны» легендарного гениального итальянского режиссера Федерико Феллини выйдет 21 января. Свой последний фильм Феллини снял в 1990 году, но так случилось, что до сих пор в России его не показывали.
Отставка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой рискует превратиться в одну из самых обсуждаемых историй начала 2021 года. Сама Авксентьева, объявляя о своей отставке, четко дала понять, что столкнулась с проблемами со здоровьем, которые всерьез беспокоят ее близких и даже подчеркнула, что в ближайшее время ложится в больницу.
После новогодних праздников молодая жена Евгения Петросяна продолжает вести активную жизнь в социальных сетях. Татьяна отметила, что в последнее время критики и оскорблений в её адрес стало намного меньше.
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему избегают общения на тему того, как проходит лечение, и в каком состоянии сейчас находится артистка. Зато старшая дочь актрисы Анна охотно делится подробностями собственной личной жизни в социальных сетях.
Детскую городскую больницу №22 в Колпино посетил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов и поздравил малышей с наступившим Новым Годом. Детям, которые находятся на лечении в этой клинике, парламентарий привез сладкие подарки и Деда Мороза.
До конца 2021 года будут действовать связанные с пандемией правила компенсации расходов на проезд к месту отпуска граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такое постановление правительства вступает в силу 13 января.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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