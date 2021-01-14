Спасатели рассказали, как часто тушат «сигаретные» пожары

Почти каждый третий пожар в жилых домах в РФ за последние 5 лет происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении. Статистику привели в МЧС России.

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По данным ведомства, за последние 5 лет из-за неосторожного курения произошло 110 тыс. пожаров, в которых погибли 17,6 тыс. человек, пострадали — более 11 тыс. При этом более 30% пожаров и 90% гибели людей в таких пожарах происходит в жилом секторе.

Последний крупный пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел в ночь на 12 января в квартире 9-этажки в Екатеринбурге. Погибли восемь человек, в том числе ребенок. По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков.

В МЧС изучают возможность разработки самозатухающих сигарет с приспособлением в форме кольца, которое гасит огонь, если не сделать затяжку. Такие сигареты, считают в ведомстве, помогут уменьшить количество пожаров и погибших.

Самозатухаюшие сигареты уже получили широкое распространение в мире. В 2011 году в ЕС был установлен специальный стандарт, по которому на рынок допускаются только сигареты с меньшей склонностью к воспламенению. В США, Австралии, Канаде, Исландии, Южной Африке и 28 странах ЕС приняты данные стандарты. Это привело к снижению смертности и уменьшению количества пожаров на 25-30%, заключили в МЧС.

По инф. rosbalt.ru

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